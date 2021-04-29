2021 Yılında En Çok Oynanan Ücretsiz Online Oyunlar

Oyufor, Türkiye'de 2021 yılında en çok oynanan çevrimiçi oyunların hangileri olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalar, ülkemizdeki oyuncuların daha çok mobil oyunlara ilgi gösterdiğini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre en sevilen oyun türü ise MOBA.

Son dönemlerde Türkiye'deki oyuncularla ilgili önemli istatistikler açıklayan yerli e-pin platformu Oyunfor, 2021 yılında en çok oynanan çevrimiçi oyunların hangileri olduğunu açıkladı. Oyuncuları belli bir kategoriye almak yerine PC, PlayStation, Xbox ve mobil cihaz sahiplerini tek bir çatı altına toplayan şirket, böylelikle tüm oyunlar arasında en çok oynananları belirlemiş durumda.

Oyunfor tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'de en çok oynanan oyun, "Garena Free Fire". Hayatta kalma türünde bir yapım olarak karşımıza çıkan bu oyunun mobil cihazlar için geliştirildiğini de unutmamak gerek. Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, bu istatistiklerin Türkiye'deki oyuncuların alışkanlıklarını gösterdiğini, bu bağlamda insanların güçlü bilgisayar ya da konsol alamadıkları için mobil cihazlara yöneldiğini ifade ediyor.

İşte 2021 yılında Türkiye'de en çok oynanan çevrimiçi oyunlar

Garena Free Fire

PUBG Mobile

Call of Duty: Mobile

Valorant

Call of Duty: Warzone

LifeAfter

Arena of Valor

Lords Mobile

Mobile Legends

League of Legends

2021 yılında en çok oynanan çevrimiçi oyunlara baktığımızda, bu oyunların 7 tanesinin mobil, ikisinin PC ve bir tanesinin de konsol için geliştirildiğini görüyoruz. Öte yandan, ülkemizdeki oyunseverler de daha çok MOBA oyunlarını seviyor gibi görünüyorlar. Zira listenin içinde 4 MOBA, 3 hayatta kalma, 2 FPS ve 1 de survival oyunu bulunuyor.