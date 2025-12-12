Tümü Webekno
Tüm Assassin's Creed Serisi Steam'de İndirime Girdi (Binlerce TL Tasarruf Edebilirsiniz)

Tüm Assassin's Creed serisi, Steam'de kısa süreliğine indirime girdi. Oyunlarda %90'a varan oranda fırsatlar sunuluyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun mağazaları tarafından düzenlenen kampanyalar, fiyatların çok yüksek seviyelere ulaştığı şu günlerde oyunseverlere ilaç gibi geliyor. Steam’de de her hafta düzenli olarak farklı farklı oyunlara özel indirimler yapıldığını görüyoruz. Şimdi ise dünyanın en popüler serilerinden biri özelinde bir kampanya başlatıldı.

Steam, Ubisoft’un efsane oyun serisi Assassin’s Creed’e özel bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında Assassin’s Creed serisinde son çıkan Shadows da dahil tüm oyunlarda %90’lara varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer serinin hayranıysanız ya da denemek isteyenlerdenseniz kesinlikle bu indirime göz atmanızı öneririz.

Steam’de indirime giren Assassin’s Creed oyunları

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Assassin's Creed Shadows 55,99 dolar 27,99 dolar (%50)
Assassin's Creed Mirage 39,99 dolar 11,99 dolar (%70)
Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolar 4,79 dolar (%90)
Assassin's Creed Odyssey 47,99 dolar 7,19 dolar (%85)
Assassin's Creed Origins 47,99 dolar 4,79 dolar (%90)
Assassin's Creed Syndicate 23,99 dolar 3,59 dolar (%85)
Assassin's Creed Unity 23,99 dolar 3,59 dolar (%85)
Assassin's Creed Black Flag 31,99 dolar 9,59 dolar (%70)
Assassin's Creed II 15,99 dolar 3,99 dolar (%75)
Assassin's Creed III Remastered 31,99 dolar 7,99 dolar (%75)
Assassin's Creed Brotherhood 15,99 dolar 3,99 dolar (%75)

Steam'in Assassin's Creed serisi indirimi, 18 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.

