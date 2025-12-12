Tüm Assassin's Creed Serisi Steam'de İndirime Girdi (Binlerce TL Tasarruf Edebilirsiniz)

Oyun mağazaları tarafından düzenlenen kampanyalar, fiyatların çok yüksek seviyelere ulaştığı şu günlerde oyunseverlere ilaç gibi geliyor. Steam’de de her hafta düzenli olarak farklı farklı oyunlara özel indirimler yapıldığını görüyoruz. Şimdi ise dünyanın en popüler serilerinden biri özelinde bir kampanya başlatıldı.
Steam, Ubisoft’un efsane oyun serisi Assassin’s Creed’e özel bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında Assassin’s Creed serisinde son çıkan Shadows da dahil tüm oyunlarda %90’lara varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer serinin hayranıysanız ya da denemek isteyenlerdenseniz kesinlikle bu indirime göz atmanızı öneririz.
Steam’de indirime giren Assassin’s Creed oyunları
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Assassin's Creed Shadows
|55,99 dolar
|27,99 dolar (%50)
|Assassin's Creed Mirage
|39,99 dolar
|11,99 dolar (%70)
|Assassin's Creed Valhalla
|47,99 dolar
|4,79 dolar (%90)
|Assassin's Creed Odyssey
|47,99 dolar
|7,19 dolar (%85)
|Assassin's Creed Origins
|47,99 dolar
|4,79 dolar (%90)
|Assassin's Creed Syndicate
|23,99 dolar
|3,59 dolar (%85)
|Assassin's Creed Unity
|23,99 dolar
|3,59 dolar (%85)
|Assassin's Creed Black Flag
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|Assassin's Creed II
|15,99 dolar
|3,99 dolar (%75)
|Assassin's Creed III Remastered
|31,99 dolar
|7,99 dolar (%75)
|Assassin's Creed Brotherhood
|15,99 dolar
|3,99 dolar (%75)
Steam'in Assassin's Creed serisi indirimi, 18 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.