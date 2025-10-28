Tümü Webekno
Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam'in 3 Kasım'a kadar devam edecek Cadılar Bayramı kampanyasında fiyatı 5 doların altına düşen oyunları sizler için bir araya getirdik. Yaklaşık 200 TL'ye satın alabileceğiniz en iyi oyunlar bu listede!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Steam'in Cadılar Bayramı için hazırladığı Çığlık Festivali kampanyası resmen başladı. Oyunseverler, 3 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında korku temalı oyunlara yüzde 90'a varan indirimlerle sahip olabilecekler.

Biz de Webtekno ekibi olarak, Steam'in yeni kampanyasında 5 dolar ve altına satın alabileceğiniz oyunları bir araya getirmeye karar verdik. Oldukça iyi oyunları seçmeye çalıştığımız bu derlemede sadece 200 TL gibi fiyata satın alabileceğiniz yapımları bulacaksınız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Steam Cadılar Bayramı kampanyasında 5 dolardan ucuza alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Sons Of The Forest 14,99 dolar 4,79 dolar (%68)
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22,99 dolar 2,29 dolar (%90)
Metro Exodus 22,99 dolar 4,59 dolar (%80)
Control Ultimate Edition 18,99 dolar 1,89 dolar (%90)
Serious Sam 4 18,99 dolar 3,79 dolar (%80)
Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition 11,00 dolar 3,85 dolar (%65)
The Evil Within 2 23,99 dolar 4,79 dolar (%80)
XCOM 2 59,99 dolar 2,99 dolar (%95)
Choo-Choo Charles 19,99 dolar 2,99 dolar (%85)
Pathologic 2 17,99 dolar 3,59 dolar (%80)
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan 12,99 dolar 4,28 dolar (%67)
Scars Above 22,99 dolar 2,99 dolar (%90)
The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition 34,97 dolar 3,66 dolar (%85)
Killer Frequency 15,99 dolar 3,19 dolar (%80)
BLACKTAIL 20,99 dolar 4,19 dolar (%80)
Eğer siz de bu oyunlara bir şans vermek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Steam Çığlık Festivali kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz.

