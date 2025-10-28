Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam'in Cadılar Bayramı için hazırladığı Çığlık Festivali kampanyası resmen başladı. Oyunseverler, 3 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında korku temalı oyunlara yüzde 90'a varan indirimlerle sahip olabilecekler.
Biz de Webtekno ekibi olarak, Steam'in yeni kampanyasında 5 dolar ve altına satın alabileceğiniz oyunları bir araya getirmeye karar verdik. Oldukça iyi oyunları seçmeye çalıştığımız bu derlemede sadece 200 TL gibi fiyata satın alabileceğiniz yapımları bulacaksınız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Steam Cadılar Bayramı kampanyasında 5 dolardan ucuza alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Sons Of The Forest
|14,99 dolar
|4,79 dolar (%68)
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|22,99 dolar
|2,29 dolar (%90)
|Metro Exodus
|22,99 dolar
|4,59 dolar (%80)
|Control Ultimate Edition
|18,99 dolar
|1,89 dolar (%90)
|Serious Sam 4
|18,99 dolar
|3,79 dolar (%80)
|Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition
|11,00 dolar
|3,85 dolar (%65)
|The Evil Within 2
|23,99 dolar
|4,79 dolar (%80)
|XCOM 2
|59,99 dolar
|2,99 dolar (%95)
|Choo-Choo Charles
|19,99 dolar
|2,99 dolar (%85)
|Pathologic 2
|17,99 dolar
|3,59 dolar (%80)
|The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
|12,99 dolar
|4,28 dolar (%67)
|Scars Above
|22,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition
|34,97 dolar
|3,66 dolar (%85)
|Killer Frequency
|15,99 dolar
|3,19 dolar (%80)
|BLACKTAIL
|20,99 dolar
|4,19 dolar (%80)
Eğer siz de bu oyunlara bir şans vermek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Steam Çığlık Festivali kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz.