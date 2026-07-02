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Resident Evil Oyunlarını Kaçırmayın: Steam’de Capcom Oyunları Büyük İndirime Girdi

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Steam’de Capcom oyunları indirime girdi. Resident Evil serisinde harika fırsatlar var.

Resident Evil Oyunlarını Kaçırmayın: Steam’de Capcom Oyunları Büyük İndirime Girdi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken oyunseverler, düzenli olarak platformların indirim kampanyalarını takip etmeye çalışıyordu. Şimdi ise Steam’den çok sevilen oyunlarda imzası bulunan Capcom’a yönelik bir kampanya geldi.

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Resident Evil başta olmak üzere Capcom oyunları Steam’de %80’lere varan oranda indirime girdi. Eğer uygun fiyata oynayacak yeni oyunlar arıyorsanız bu kampanyaya göz atmanızı öneririz.

İçerikten Görseller

Resident Evil Oyunlarını Kaçırmayın: Steam’de Capcom Oyunları Büyük İndirime Girdi
Ekran Resmi 2026-07-02 08.55.07

Capcom Steam indiriminde fiyatı düşen oyunlar

Ekran Resmi 2026-07-02 08.55.07

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Resident Evil Requiem 52,49 dolar 41,99 dolar (%20)
Resident Evil 4 29,99 dolar 7,49 dolar (%75)
Resident Evil 2 29,99 dolar 5,99 dolar (%80)
Monster Hunter Studies 3: Twisted Reflection 52,49 dolar 41,99 dolar (%20)
Mega Man Star Force Legacy Collection 29,99 dolar 22,49 dolar (%25)
Resident Evil Remake Trilogy 67,49 dolar 22,27 dolar (%67)
Resident Evil 3 29,99 dolar 5,99 dolar (%80)
Monster Hunter Wilds 52,49 dolar 22,04 dolar (%58)
Street Fighter 6 29,99 dolar 14,99 dolar (%50)

Steam’deki Capcom indirimi 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek. İndirimli oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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