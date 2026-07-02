Oyun fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken oyunseverler, düzenli olarak platformların indirim kampanyalarını takip etmeye çalışıyordu. Şimdi ise Steam’den çok sevilen oyunlarda imzası bulunan Capcom’a yönelik bir kampanya geldi.
Resident Evil başta olmak üzere Capcom oyunları Steam’de %80’lere varan oranda indirime girdi. Eğer uygun fiyata oynayacak yeni oyunlar arıyorsanız bu kampanyaya göz atmanızı öneririz.
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Capcom Steam indiriminde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Resident Evil Requiem
|52,49 dolar
|41,99 dolar (%20)
|Resident Evil 4
|29,99 dolar
|7,49 dolar (%75)
|Resident Evil 2
|29,99 dolar
|5,99 dolar (%80)
|Monster Hunter Studies 3: Twisted Reflection
|52,49 dolar
|41,99 dolar (%20)
|Mega Man Star Force Legacy Collection
|29,99 dolar
|22,49 dolar (%25)
|Resident Evil Remake Trilogy
|67,49 dolar
|22,27 dolar (%67)
|Resident Evil 3
|29,99 dolar
|5,99 dolar (%80)
|Monster Hunter Wilds
|52,49 dolar
|22,04 dolar (%58)
|Street Fighter 6
|29,99 dolar
|14,99 dolar (%50)
Steam’deki Capcom indirimi 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek. İndirimli oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.