Steam’de Capcom oyunları indirime girdi. Resident Evil serisinde harika fırsatlar var.

Oyun fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken oyunseverler, düzenli olarak platformların indirim kampanyalarını takip etmeye çalışıyordu. Şimdi ise Steam’den çok sevilen oyunlarda imzası bulunan Capcom’a yönelik bir kampanya geldi.

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Resident Evil başta olmak üzere Capcom oyunları Steam’de %80’lere varan oranda indirime girdi. Eğer uygun fiyata oynayacak yeni oyunlar arıyorsanız bu kampanyaya göz atmanızı öneririz.

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Capcom Steam indiriminde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Resident Evil Requiem 52,49 dolar 41,99 dolar (%20) Resident Evil 4 29,99 dolar 7,49 dolar (%75) Resident Evil 2 29,99 dolar 5,99 dolar (%80) Monster Hunter Studies 3: Twisted Reflection 52,49 dolar 41,99 dolar (%20) Mega Man Star Force Legacy Collection 29,99 dolar 22,49 dolar (%25) Resident Evil Remake Trilogy 67,49 dolar 22,27 dolar (%67) Resident Evil 3 29,99 dolar 5,99 dolar (%80) Monster Hunter Wilds 52,49 dolar 22,04 dolar (%58) Street Fighter 6 29,99 dolar 14,99 dolar (%50)

Steam’deki Capcom indirimi 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek. İndirimli oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.