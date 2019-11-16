Steam, 18 TL Değerindeki Bir Ek Paketi Ücretsiz Yaptı

Steam, indirimsiz fiyatı 18 TL olan bir ek paketi tamamen ücretsiz hale getirdi. Bu ek paketi nasıl alabileceğinizi öğrenmek için haberimizdeki adımları takip edebilirsiniz.

Bilgisayar oyunlarındaki en büyük dağıtıcılardan biri olan Steam, sık sık kullanıcılarına ücretsiz oyunlar ya da ücretsiz ek paketler (DLC) veriyor. Şu anda Epic Games ile ciddi bir rekabet içerisinde bulunan Steam’in yaptığı indirimler ve ücretsiz oyun kampanyalarıyla liderliği Epic’e kaptırmamak istediği görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Company of Heroes 2 oyununu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Steam, bu sefer de oynaması ücretsiz olan Crusader Kings II oyununun 18 TL değerindeki ek paketini ücretsiz hale getirdi. Başka bir deyişle strateji oyunlarını sevenleri memnun edecek bir haber Steam’den geldi.

Crusader King II nasıl bir oyun?

Strateji ve savaş oyunlarını birçok yönden ele alan ve strateji oyunlarına kendine güvenenler için güzel vakit geçirmeyi garantileyen Crusader Kings II ile birlikte dünyayı ele geçirmeye çalışabilir ve hükümdarlığınızın sınırlarını genişletebilirsiniz.

1066 yıllarıyla 1337 yılları arasında herhangi bir yıldan başlayarak 1453 yılına kadar oyunu oynayacaksınız ve feodal krallığınızı genişletmeye ve de aynı zamanda yıkılmaktan korumaya çalışacaksınız.

Crusader Kings II: Sword of Islam ek paketi nedir?

Crusader Kings II oyununu bir ileri seviyeye taşıyan ve tarihin perspektifini genişleten bu ek paket sayesinde yalnızca Hristiyan değil aynı zamanda İslam aleminin savaşlarını da tekrardan canlandırabileceksiniz. Tarihi seven kişiler için son derece ciddi bir geliştirme olacak bu paketle yalnızca Hristiyan ordularını değil, aynı zamanda İslam ordularını da kontrol edebileceksiniz.

Crusader Kings II: Sword of Islam’ı nasıl indirirsiniz?

Öncelikle Crusader Kings II: Sword of Islam’ın bir ek paket olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle yapmanız gereken şey, sizde yüklü değilse ek paketin temel oyunu olan Crusader Kings II’yi indirmek. Oyun tamamen ücretsiz olduğu için buradaki bağlantıyı kullanarak Crusader Kings II’yi indirebilirsiniz.

Oyunu indirdikten sonra buradaki bağlantıyı kullanarak Crusader Kings II: Sword of Islam’ın sayfasına gidin. Aşağıda ek paketin tamamen ücretsiz olduğunu göreceksiniz. Burada bulunan sepete ekle düğmesine bastıktan sonra ek paket de sonsuza kadar sizin olacak. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz.