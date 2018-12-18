Steam'de 18 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

2018'in ücretsiz Steam bombalarının sonuncusu Geneshift oldu. GTA'yı sevenler bu oyuna bayılacaklar.

Ücretsiz oyun köşemizin bugünkü konuğu Geneshift oluyor. En basit tanımıyla Battle Royale oyun modunun, GTA ve GTA 2'den alışık olduğumuz tepeden kamera açısıyla buluştuğu, hızlı ve çılgın bir yapımla karşı karşıyayız.

Oyuna sahip olmak için yapmanız gereken herhangi bir karmaşık işlem bulunmuyor. Öncelikle yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili Steam sayfasına ulaşmak olacak.

Daha sonrasında tek yapmanız gereken yukarıda gördüğünüz Oyunu Yükle butonuna basmak olacak. Ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var: Oyun yarın akşam (19 Aralık) 21.00'da yeniden ücretli olacak.