Steam'de 18 TL'ye Satılan Oyun Tamamen Ücretsiz Oldu

Ücretsiz Steam oyunları köşemizde bu sefer ücretsiz olma hikayesi oldukça enteresan bir yapımla karşınızdayız: Evolvation.

Evolvation'ın yapımcısı, geçtiğimiz haftalarda oyunun Steam anahtarlarını bir kısım oyuncuya ücretsiz olarak dağıtmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde küçük bir yanlışlıkla bu anahtarların hepsini geri çekti ve oyunun Steam sayfası negatif yorumlarla doldu taştı.

Oyunun yapımcısı Eric, bu duruma çok üzüldüğünü ve negatif yorumların geri çekilmesini rica ettiğini açıklayarak oyunu tamamen ücretsiz hale getirdi. Reddit kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu davranışıyla Eric, desteği hak eden bir yapımcı olduğunu da göstermiş oldu.

Gelelim işin bizi ilgilendiren tarafına. Evet, Evolvation küçük bir hatanın sonucunda da olsa ücretsiz oldu. Oyunu Steam hesabınıza eklemek için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili Steam sayfasına giderek 'Oyunu Yükle' butonuna tıklamak olacak. Sonrasında oyun tamamen sizindir.

'Oyun neye benziyor?' diyenler için de bir oynanış videosu paylaşıyoruz: