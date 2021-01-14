Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun satış platformu olan Steam'in her ay ilk defa alışveriş yapan kullanıcı sayısı açıklandı. Platformda her ay ortalama 2,6 milyon yeni kullanıcı ilk alışverişini yaptı.

Valve, Steam platformu için 2020 yılı incelemesini yayınladı. Platformun verilerini incelediğimizde oldukça ilgi çekici sonuçlarla karşılaşıyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle insanların evlerinde zaman geçirdikleri süreçte oyunlara yöneldikleri istatistiklere de yansıyor.

Firmanın açıklamasına göre Steam, her ay 2,6 milyon kişiye ilk defa oyun satmayı başardı. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 120,4 milyon olarak açıklandı. Bu rakamların aylık minimumlar mı olduğu yoksa ortalama mı olduğu bilinmiyor.

Steam rekorlara doyamadı

Steam'in blog gönderisinde firmanın kırdığı başka rekorlar da olduğu göze çarptı. Bunların arasında 62,6 milyon günlük aktif oyuncu, 24,8 milyon eş zamanlı olarak aktif kullanıcı, 31,3 milyar saat oyun zamanı gibi rekorlar yer alıyor.

Bir başka dikkat çekici veri ise satılan oyun sayısında göze çarpıyor. 2020 yılında oyunseverler bir önceki yıla oranla %21,4 daha fazla oyun satın aldı. Oyunlara ayrılan süre de bir önceki yıla oranla %50,7 artış gösterdi. Bu sürenin toplam oyun süresi mi yoksa ortalama oyuncu oyun süresi mi olduğu açıklanmadı.

Sanal gerçeklik de geçtiğimiz yılda büyük ilerleme kaydetti. Özellikle de Half-Life: Alyx ile birlikte VR satışları bir önceki yıla göre %71 arttı. Satışların %39'u ise Half-Life: Alyx'in satışlarından oluştur.

Steam oyuncuları kumandalara yöneliyor

Bir diğeri ilgi çekici veri ise oyuncuların kumanda kullanımında göze çarpıyor. 2020 yılında bir kontrol kumandası tercih eden oyuncuların sayısı %66,6 artarak 1,68 milyara ulaştı. Steam'in yakın zamanda PS5 ve Xbox Series X kumandaları için de destek sunduğu biliniyor.

Mart ayında Steam, pandemi döneminde evine kapanan kişiler için güncelleme ve indirmeleri konusunda oyuncuları koruyan yenilikler yapmıştı. Böylece oyuncuların evde daha rahat zaman geçirebilmesi mümkün olmuştu.