Cyberpunk 2077, PC Oyuncu Kitlesinin Yüzde 79'unu Kaybetti

GitHyp tarafından paylaşılan verilere göre neredeyse Steam'deki her 5 Cyberpunk 2077 oyuncusundan 4'ü, oyunu bırakmış durumda. Böylece satış rekorları kıran Cyberpunk 2077, en hızlı terk edilen oyun rekoruna da koşmuş oluyor.

Cyberpunk 2077, hiç şüphesiz 2020’nin en çok konuşulan oyunlarının başında geliyordu ve piyasaya sürülmeden önce ayrı, piyasaya sürüldükten sonra ayrı tartışmaların ortasında kaldı. Cyberpunk 2077, çıkışından önce öylesine güçlü bir reklam kampanyası yürüttü ki oyun ile ilgili beklentiler tavan yaptı. CD Projekt Red geçtiğimiz ay oyunu yayınladığında tüm hayaller yıkıldı desek yeridir.

Cyberpunk 2077, piyasaya sürülür sürülmez 13 milyon kopya satarak ve Steam’de tüm zamanların en fazla eş zamanlı oyuncuya sahip tek oyunculu oyunu olarak bir dizi rekor kırarak reklam kampanyalarının ne kadar başarılı olduğunu göstermişti. Ancak özellikle oyunun konsol sürümündeki inanılmaz optimizasyon sorunları ve bug’lar, Cyberpunk 2077’nin PlayStation Store’dan kaldırılmasına yol açmıştı.

Steam’deki her 5 Cyberpunk 2077 oyuncusundan 4’ü, oyunu bırakmış durumda

GitHyp tarafından aktarılan verilere göre Cyberpunk 2077, aralık ayındaki “gürültülü” lansmanından bu yana Steam’deki oyuncu tabanının yüzde 79’unu kaybetmiş durumda. Piyasaya çıktığı ilk günlerde 1 milyonun üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına sahip olan Cyberpunk 2077’nin aktif oyuncu sayısı, an itibarıyla 200 bin seviyelerine kadar düşmüş durumda.

Tek oyunculu, hikaye tabanlı bir oyunun, belli bir süre sonra oyuncu tabanını kaybetmesi doğal bir durum. Sonuçta hikaye bittiğinde, teknik olarak olarak oyun da bitmiş oluyor. Ancak Cyberpunk 2077 gibi uzun soluklu ve çıkar çıkmaz milyonlarca satan bir oyunun bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir oyuncu kitlesini kaybetmesi, pek de normal bir durum değil. Bir karşılaştırma yapmamız gerekirse; CD Projekt Red’in bir önceki popüler oyunu The Witcher 3: Wild Hunt, bu oranda oyuncu kitlesini çıkışından ancak üç ay sonra kaybetmişti.