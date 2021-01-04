Steam, Aralık 2020 donanım araştırması sonuçlarını yayınladı. Araştırma sonucunda Aralık 2020'de Intel %2'lik bir pazar payını AMD'den geri aldığı görülüyor. Ancak genel oranlarda ise bir tuhaflık bulunuyor.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, Aralık 2020 donanım araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırma sonuçlarına bakıldığında işlemci tarafında Intel'in AMD'den Windows tarafında %2'lik bir pazar payını geri aldığı görülüyor.

Ancak AMD tarafını belki de asıl endişelendirmesi gereken taraf, Temmuz 2019 – Aralık 2020 arasındaki toplam verilerde yatıyor. Steam donanım araştırmasına göre Intel'ın toplam pazar payı %81, AMD'nin ise %19 ki bu da AMD'nin %7,9'luk pay kaybettiği anlamına geliyor.

Aralık 2020 Steam donanım araştırması sonuçları

Araştırma sonuçlarına bakıldığında Windows tarafında Aralık 2020'de Intel'in %2,18'lik bir pazar payını AMD'den geri aldığı ancak Linux tarafında ise AMD'nin %0,37'lik bir artış yaşadığı görülüyor. Ancak asıl dikkat çeken nokta, yukarıda da belirttiğimiz gibi Temmuz 2019 – Aralık 2020 arasındaki toplam verilerde AMD'nin %7'lik bir pay kaybetmiş olması.

Bu kadar büyük bir pazar payı kaybının, özellikle AMD'nin arkasına rüzgârı alıp payını arttırarak ilerlediğini düşünecek olursak oldukça ilginç olduğunu söylemek gerekiyor. Notebookcheck'e göre bunun sebebi verilerin yanlış okunması olabilir.

Araştırmanın detaylarına baktığımızda kullanıcıların Intel CPU hızlarında en yüksek oranın %18,24 ile 2,7 GHz – 2,99 GHz olduğu görülüyor. Onu, %17,99 ile 3,3 GHz – 3,69 GHz; %14,22 ile 2,3 GHz – 2,69 GHz takip ediyor. AMD CPU hızlarına baktığımızda ise 3,3 GHz – 3,69 GHz hızlı CPU'ların %12,46'lık paya sahip olduğu onu takip eden 3,7 GHz ve üstü CPU'ların ise %4,65'lik bir paya sahip olduğu görülüyor.