Klasik standart rengine kıyasla yepyeni ve estetik görünüme sahip beyaz rengiyle bu yeni Steam Deck, sınırlı sayıda stoğa sahip olacak.

Valve, Steam Deck’in uzun zaman sonra satın alınabilir beyaz bir modelini piyasaya sürdü.

İlk kez piyasaya sürülmesinden bu yana uzun zaman geçen Steam Deck'in klasik siyah renkli tasarımına bambaşka bir görünüm kazandıran bu beyaz renkli model, 18 Kasım’da sınırlı sayıda stok ile Amerika’da 679$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yeni model ABD'nin ardından Avustralya, Komodo tarafından hizmet verilen Asya bölgeleri ve cihazın mevcut olduğu diğer tüm pazarlardan da satın alınabilir durumda olacak.

Beyaz renk Steam Deck nasıl görünüyor?

Valve'ın ifadesine göre yeni beyaz modelin donanım açısından standart 1 TB OLED modelinden bir farkı bulunmuyor. Teknik özellikler aynı kalırken cihaz, beyaz ve gri tonlarındaki dış tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra beyaz bir taşıma çantası ve özel beyaz mikrofiber temizlik bezi de cihazla birlikte sunuluyor. Valve, bu sınırlı sayıdaki üretim modeline olan yoğun talebi göz önünde bulundurarak her bölge için yeterli stok sağladığını belirtse de, eldeki stoklar tükendiğinde yenileri üretilmeyecek.

Mevcut şartlarda standart siyah renkteki 1 TB OLED modelin fiyatı 649$ iken, beyaz versiyonu için 30$ ek ücret talep ediliyor. Bu farkın yalnızca cihazın rengi ve ekstra aksesuarlar için olduğunu belirtmekte fayda var. Valve, beyaz rengin oyunun estetiğine ve kullanım deneyimine etkisini vurgulasa da performans ya da ekstra özellik açısından herhangi bir farklılık bulunmuyor.

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