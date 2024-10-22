Valve'a Göre Steam Deck 2 "Gerekli Görülene Dek" Gelmeyecek

Valve'ın popüler el konsolu Steam Deck'in daha güçlü ve daha yeni bir versiyonu kısa süreçte gelmeyecek.

Yakın gelecekte, hatta bu yıl içinde yeni bir Steam Deck modeli bekleyenler için Valve'ın planları hayal kırıklığı yaratabilir. Valve, Steam Deck 2 üzerinde çalıştığını doğrulasa da kısa süre içerisinde yeni bir Steam Deck modelini piyasaya sürmeyi planlamıyor.

Valve, yeni Steam Deck'i ancak önemli bir teknolojik atılım gerçekleştiğinde piyasaya sunmayı düşünüyor. Steam Deck tasarımcıları Lawrence Yang ve Yazan Aldehayyat, yaptıkları bir röportajda cihazın geleceğiyle ilgili bazı detaylar paylaştı.

The Verge'in aktardığı röportajda Valve ekibi yeni bir Steam Deck için mevcut donanım pazarındaki rekabeti izlediklerini ve cihazın temellerini nasıl iyileştirebilecekleri konusunu düşündüklerini belirtti ve her yıl küçük iyileştirmelerle yeni bir model çıkarmak gibi bir yaklaşımları olmadığını vurguladı.

"Her yıl yeni bir model çıkarmak istemiyoruz."

Yang, “Her yıl yeni modelle gelmeyeceğiz. Bu kadar kısa sürede kademeli iyileştirmelerle yeni bir model sunmak kullanıcılarımız için adil olmaz,” diyerek Valve'ın stratejisini netleştirdi. Ekibin pil ömrünü etkilemeden önemli bir bilgi işlem sıçraması gerçekleşene kadar yeni bir Steam Deck modeli çıkarmak istemediğini de ekledi.

Bu durum Valve'ın Steam Deck'i geliştirmeyi bırakacağı anlamına gelmiyor. Aldehayyat, Steam Deck OLED'in hâlihazırda oyuncuların talep ettiği bazı sorunları çözdüğünü ancak hâlâ mükemmel olmadığını ifade etti.

“Steam oyunlarınızı istediğiniz her yerde oynayabilmenizi gerçekten istiyoruz. Steam Deck bu konuda büyük bir adım attı ancak hâlâ gelişime açık birçok alan var.”

Steam Deck 2'nin gelişi 2026'yı bulabilir

Steam Deck'in bir sonraki modelinin ne zaman geleceği hakkında konuşan başka Valve tasarımcıları da benzer açıklamalarda bulundu. Steam Deck tasarımcısı Pierre-Loup Griffais, 2023 yılının Eylül ayında Valve'ın güncel Steam Deck OLED'i daha güçlü bir versiyonuyla yenilemek istediğini ancak bunun için nesilsel bir sıçramayı beklediğini belirtti.

Griffais, Steam Deck 2’nin 2025'in sonlarına doğru veya 2026’da piyasaya sürülebileceğini tahmin ediyor.

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