Steam istatistiklerine göre oyuncu kitlesi en büyük olan oyunları derledik. Bunun yanında oyunların anlık oyuncu sayılarını ve oyunlar hakkında kısa bilgileri de bulacaksınız.

Her yıl çıkmaya devam eden birbirinden etkileyici oyunlar, oyuncular olarak heyecanımızı diri tutuyor. Bu bağlamda hem serilerin devam ettiğini hem yeni oyunların çıktığını hem de eski oyunların yenilenmiş şekillerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Fakat öyle oyunlar var ki ne kadar yenisi çıkarsa çıksın oyuncular onlardan vazgeçemiyor.

Bu oyunları görmek adına Steam verilerine göz attık ve en çok oyuncuya sahip olan oyunları sizlere listeledik. “Oyuna sahip olan herkes oynuyor mu?” tutarsızlığını aradan çıkarmak adına, oyunların anlık oyuncu sayılarını da listede görebilirsiniz. Listemiz düşükten yükseğe doğru ilerliyor

Not: Veriler yazıyı yazdığımız tarihte alınmıştır. Siz bu yazının sonuna gidene kadar bile belirli oynamalar olacaktır.

20’nci sırada Dead by Daylight var.

Toplam oyuncu sayısı : 1.568.249.763

: 1.568.249.763 Anlık oyuncu sayısı: 30.872

Arkadaşlarınızla birlikte oldukça gergin saatler geçirmenizi sağlayan Dead by Daylight, eğlence sektöründen farklı karakterleri kendi bünyesine katıyor. Bir yaratığı veya o yaratıktan kaçmaya çalışan birden fazla insanı canlandırdığımız bu oyunda Stranger Things evreninden Demogorgon ve Resident Evil’dan The Nemesis gibi birçok tanıdık yüz yer alıyor.

Unturned, bilgisayarı alt seviye de olsa üst seviye de olsa oyunculara eğlenceli saatler sunabiliyor.

Toplam oyuncu sayısı : 1.578.701.634

: 1.578.701.634 Anlık oyuncu sayısı: 57.934

Tek oyunculu veya çok oyunculu olarak oynayabildiğiniz bir hayatta kalma oyunu olan Unturned, bunun yanında sandbox öğeleri de sunuyor.

Strateji oyunlarının mihenk taşlarından: Sid Meier’s Civilization V

Toplam oyuncu sayısı : 1.596.740.683

: 1.596.740.683 Anlık oyuncu sayısı: 14.758

Civilization serisi bizim ülkemizde o kadar popüler olmasa da dünya genelinde strateji oyunu dendiğinde akla gelen ilk yapımlardan oluyor. Bu sebepten olsa gerek, listemizde bu seriden iki oyun var. Oyunun beşinci ve altıncı sürümü arasında oldukça keskin farklar yer alıyor. Fakat ikisinin de sevildiğini belirtmekte fayda var.

Arkadaşlarınızla ne kadar uyumlu olduğunuzu görebileceğiniz Payday 2’de, kriz anında komik anlara şahit olabilirsiniz.

Toplam oyuncu sayısı : 1.598.432.166

: 1.598.432.166 Anlık oyuncu sayısı: 11.103

Gizliliğin oldukça önemli olduğu Payday 2, temelinde bir soygun oyunu. Tabii böyle deyince sadece banka soyduğunuzu düşünebilirsiniz fakat bunun haricinde mücevher dükkanlarına girebilir, araç galerilerini soyup arabalarla kaçabilir ve kendi güvenli mekânınızı saldırılardan koruyabilirsiniz.

Serinin son ve en popüler üyesi: Sid Meier’s Civilization VI

Toplam oyuncu sayısı : 1.606.027.293

: 1.606.027.293 Anlık oyuncu sayısı: 42.664

Açıkçası ben seriye bu oyunla başladığımdan önceki oyunla karşılaştırma yapmam pek de tutarlı olmaz. Fakat satrançta olduğu gibi her adımınızın değerli olduğu, seçtiğiniz karakterlere göre belli başlı eksiler/artılar elde edeceğiniz, dibine kadar detaylı bir strateji oyunu arıyorsanız Civilization VI’ya göz atabilirsiniz.

Herkesin “2 boyutlu Minecraft” diye bildiği Terraria:

Toplam oyuncu sayısı : 1.779.226.018

: 1.779.226.018 Anlık oyuncu sayısı: 35.403

Terraria’da amacımız, tıpkı Minecraft’ta olduğu gibi keşif yapmak, kaynak toplamak, canımız için gerektiğinde savaşarak düşmanları alt etmek ve tüm bunların yanında keşif yapmak. Oyunu hem tek hem de çok oyunculu modlarda deneyimleyebilirsiniz. Bir kez başladığınızda bırakması oldukça güç bir hâl alıyor.

Garry’s Mod’da tek sınırınız hayal gücünüz (bir de düzgün çalışmayan modlarda çıkan ERROR mesajı)

Toplam oyuncu sayısı : 1.849.115.870

: 1.849.115.870 Anlık oyuncu sayısı: 19.486

Oyuna kurulan mod’lar üzerinden ilerleyen Garry’s Mod, aslında Half-Life 2’nin üzerine kurulan, temelde istediğinizi yapabileceğiniz bir sandbox oyunu. Oyun için Steam atölyesinde yer alan sayısız mod, hem oyun modu hem de birbirinden farklı objeler, karakterler, araçlar ve yapılar indirmenizi mümkün kılıyor.

Ücretsiz oynayabileceğiniz Destiny 2:

Toplam oyuncu sayısı : 2.118.441.144

: 2.118.441.144 Anlık oyuncu sayısı: 89.981

RPG öğeleri barındıran Destiny 2’de oldukça ilginç bir evrende hem insanlara karşı hem de insanlarla birlikte bilgisayara karşı oynayabiliyorsunuz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda farklı karakter sınıfları, farklı silahlar ve farklı karakter özellikleri var. İçerik bakımından da oldukça zengin olan Destiny 2, hâlâ büyük bir oyuncu kitlesine sahip.

Rocket League’de her oyuncu bir gün o topa vurayım derken yanından geçip kaleye girme acısını yaşayacak.

Toplam oyuncu sayısı : 2.227.873.825

: 2.227.873.825 Anlık oyuncu sayısı: 24.732

Futbolun yanında buz hokeyi ve basketbol gibi modlara sahip olan Rocket League, arkadaşlarınızla oldukça eğlenceli saatler geçirebileceğiniz bir oyun. Zaman zaman gelen etkinliklerle lisanslı arabalar veya sinema dünyasının ünlü otomobilleri oyuna eklenebiliyor. Ayrıca arkadaşınızla farklı platformlardaysanız bu oyunun çapraz platform desteği olduğunu da belirtelim.

Amazon Game Studios tarafından geliştirilen Lost Ark:

Toplam oyuncu sayısı : 2.319.253.214

: 2.319.253.214 Anlık oyuncu sayısı: 64.391

MMORPG türünde bir oyun olan Lost Ark ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Oyuna daldığınızda görevler, zindanlar, silahlar, ekipmanlar ve karakter sınıfları sizleri karşılıyor. Türün diğer örneklerine nazaran daha detaylı karakterler sunan Lost Ark, türün sevenleri tarafından oldukça beğeniliyor.

Hiç bilmiyor olsanız “Warframe ücretsizdir” demezsiniz.

Toplam oyuncu sayısı : 2.808.626.160

: 2.808.626.160 Anlık oyuncu sayısı: 62.611

Oyunun göz alıcı grafikleri, insanı başta “RTX 3080’im yoksa ben bunu oynayamam” gibi düşüncelere soksa da Warframe’in optimizasyonu oldukça iyi olduğundan -pazar yeri gibi kalabalık mekânlar haricinde- düşük özellikli sistemlerde bile iyi performans verebiliyor. Oldukça hızlı bir temposu olan oyunu üçüncü şahıs kamera açısıyla oynuyorsunuz. Evreni ise dipsiz kuyu gibi, daldıkça daha da derine gidiyor.

ARK: Survival Evolved ise devasa bir hayatta kalma oyunu.

Toplam oyuncu sayısı : 3.051.193.123

: 3.051.193.123 Anlık oyuncu sayısı: 44.094

Devasa dememizin sebebi dosya boyutu olsa da ARK, dinamik bir gece/gündüz akışıyla oyunculara detaylı bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Oyuncular hayatta kalmaya çalışırken düşmanlar, dinozorlar ve diğer tarih öncesi canavarlar, bunu zorlaştırıyor. Elbette gördüğünüz her canlı düşman değil. Örneğin daha hızlı bir ulaşım yöntemi olsun diye tarih öncesi bir canlıyı evcilleştirebiliyorsunuz.

Eğile büküle ilerlediğimiz Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, odadan mutfağa giderken bile arkamızı kollamamız gerekiyormuş gibi hissettiriyor.

Toplam oyuncu sayısı : 3.159.634.232

: 3.159.634.232 Anlık oyuncu sayısı: 47.418

Temel yapısını Counter-Strike’a çok uzaktan benzetebileceğimiz bu oyunda, her biri farklı özelliklere sahip çok sayıda operatör yer alıyor. Temel modda saldıranlar ve savunanlar olarak iki takım yer alıyor. Gerektiğinde takımınıza, reflekslerinize ve alan kontrol yeteneklerinize güvenebiliyorsanız Rainbow Six Siege’e adım atmanız için hâlâ geç değil.

“İnsan insanın kurdudur” sözünün ne kadar doğru olduğunu göreceğiniz Rust, 7’nci sırada

Toplam oyuncu sayısı : 3.355.012.852

: 3.355.012.852 Anlık oyuncu sayısı: 95.676

Oyunda temel amacınız açlık, susuzluk ve sağlık gibi değerleri kontrol altında tutmak için kaynak toplamak ve gerektiğinde çalmak. Vahşi doğada olduğunuzdan ayı ve kurt gibi tehditler sizi rahatsız edecektir fakat en büyük düşmanınız diğer oyuncular olacaktır. Bunlara karşı savunma için de silah ve ok gibi farklı ekipmanlar bulunuyor.

Battle royale ve Titanfall’un eşsiz birleşimi: Apex Legends

Toplam oyuncu sayısı : 3.588.962.253

: 3.588.962.253 Anlık oyuncu sayısı: 210.863

Oldukça hızlı olan bir oyun temposu, birbirinden farklı karakterler ve zengin özelleştirme seçenekleriyle Apex, oyuncuların beğenisini toplamayı başarmıştı. Bunun üstüne ücretsiz olarak oynanabiliyor olması da kısa sürede çok fazla oyuncuya ulaşabilmesini mümkün kıldı. Elbette bu tür oyunların hepsinde yer alan battle pass sistemi bu oyunda da mevcut.

Yılların eskitemediği oyun: Team Fortress 2

Toplam oyuncu sayısı : 4.253.945.756

: 4.253.945.756 Anlık oyuncu sayısı: 83.753

Team Fortress 2’de kırmızı ve mavi takımlardan birini seçiyor ve farklı oyun modlarına dahil olarak diğerleriyle mücadele ediyorsunuz. Bayrak kapmaca gibi farklı modların yer aldığı oyunda tam 9 karakter sınıfı yer alıyor.

Oyununa oldukça sadık, farklı dil, din, ırk ve kültürlere saygılı devasa bir oyun topluluğu sizi bekliyor olacak. (Şakaydı, iyi şanslar)

Grand Theft Auto V’ten bahsetmeye bile gerek yok.

Toplam oyuncu sayısı : 4.780.595.383

: 4.780.595.383 Anlık oyuncu sayısı: 82.918

Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ en çok satan ve en çok oynanan oyunlardan olan GTA V, kendinize göre mutlaka bir şey bulabileceğiniz oyun modları, rol yapma sunucuları, modlar ve farklı içerikler bulabileceğiniz, sizi asla boş bırakmayacak bir yapım. Los Santos sokakları sizi selamlarken siz de hilecilerden ve görüş alanınıza girer girmez üzerinize gelen Oppressor Mk 2 kullanıcılarından kaçacak ve oldukça eğlenceli saatler geçireceksiniz.

Battle Royale serisinin mihenk taşlarından PUBG:

Toplam oyuncu sayısı : 19.904.048.431

: 19.904.048.431 Anlık oyuncu sayısı: 161.818

PUBG, geniş bir haritada oyunculara battle royale deneyimini yaşatıyor fakat bunu, Fortnite ve Apex gibi gerçekliğin dışına çıkarak yapmıyor. Onun yerine gerçekçi elementlere oyunda yer veriyor. Hâlâ güncellemelerle desteklenen oyun, hem mobilde hem de diğer mecralarda devasa ve aktif bir oyuncu kitlesine sahip.

Belki de hiç gündemden kalkmayacak olan Counter-Strike: Global Offensive, ikinci sırada.

Toplam oyuncu sayısı : 32.817.887.657

: 32.817.887.657 Anlık oyuncu sayısı: 1.031.555

Aslında CS:GO ve Dota 2, toplam oyuncu sayısında birbirlerini sürekli geçiyorlar. Bu bağlamda sürekli bir rekabet olduğu ortada. CS:GO’yu anlatmaya ne kadar gerek var bilemiyoruz. Kendinden sonra gelen Deathmach türündeki oyunlara ilham olan bu oyun, üstüne konulan güncellemelerle oyuncu kitlesini tok tutmayı başarıyor.

Geldik birinciye: Hiç oyununa Dota 2’ninki kadar sadık bir oyuncu kitlesi gördünüz mü?

Toplam oyuncu sayısı : 33.338.864.603

: 33.338.864.603 Anlık oyuncu sayısı: 346.503

Dota 2, MOBA türünün en büyük örneklerinden -görünüşe göre en büyüğü- olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda birbirinden farklı özelliklere sahip 124 eşsiz kahraman, oyuncular tarafından seçiliyor ve oyuncular hem karşı tarafı alt etmeye hem de kendilerini korumaya çalışıyorlar. İlk girdiğinizde oldukça yabancı gelebilse de Dota 2, bir kere alıştığınızda bırakmanın oldukça zor olduğu bir oyun.