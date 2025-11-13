VR Oyun Tutkunlarına Müjde: Steam Frame Duyuruldu

Valve, VR oyun tutkunlarını mest edecek yeni başlığı Steam Frame'i duyurdu. Ultra hafif yapısı ve güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken başlık, bilgisayara veya konsola bağlanmadan da kullanılabilecek. Peki Steam Frame'in özellikleri ve fiyatı nasıl?

Çevrim içi oyun platformu Steam'in çatı şirketi Valve, bugün gerçekleştirdiği duyurularla ortalığı kasıp kavuruyor. Bu bağlamda; şirket, yeni oyun konsolu Steam Machine'e ek olarak yeni kontrolcüsü Steam Controller'ı duyurdu. Ancak bunlarla yetinmeyen ekip, bir de VR oyun ekipmanı tanıttı. Karşınızda, Steam Frame.

Steam Frame, piyasadaki diğer VR ekipmanlara benzer bir tasarıma sahip. Oyuncular, bu ekipmanı bir başlık ve iki kumanda ile kullanacaklar. 245 gram ağırlığındaki kafa bandının ergonomik olduğunu söyleyen Valve, bu cihazın en dikkat çekici özelliğinin bilgisayar veya konsol bağlantısı gerektirmemesi olduğunu söylüyor. SteamOS işletim sistemiyle çalışan başlık, başınıza takıp çalıştırdığınız anda sizi oyunun içine çekecek.

Karşınızda Steam Frame

Steam Frame, teknik özellikleri açısından da oldukça güçlü bir başlık. Şirketin açıklamasına göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan Steam Frame, 16 GB RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile gayet akıcı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Başlıkta bulunan ekranların 2160 x 2160 piksel çözünürlük sunduğunu belirten ekip, 72-120 Hz tazeleme oranı ile oyunseverleri etkilemeyi başaracak diyebiliriz.

Valve'ın yeni karma gerçeklik başlığı, toplamda 6 adet monokrom kameraya ev sahipliği yapıyor. Bunların 4 tanesi dışarı dönük ve kontrolcü ile hareket izleme için kullanılıyor. 2 kamera ise kullanıcının gözünü takip ediyor ve görüntü entegrasyonu sağlıyor. İkili mikrofon kurulumu ve yerleşik kulaklıklara sahip olan cihaz, oyunculara eksiksiz bir deneyim sunmayı vadediyor. Bu arada; Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 7 gibi teknolojiler de Steam Frame'de mevcut olacak.

Valve, Steam Frame'in fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu VR oyun başlığı, gelecek yıl bazı pazarlarda satışa sunulacak. Bakalım Steam Frame, oyunculardan beklediği ilgiyi görebilecek mi...