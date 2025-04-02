400'den Fazla Oyunda %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın! İşte Steam'de Bu Hafta Fiyatı Düşen Oyunlar

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Steam'in "Hafta Boyu" fırsatlarında fiyatı düşen oyunlar belli oldu. Bu hafta, 400'den fazla oyunda %90'a varan indirimler sunuluyor.

Steam, düzenli olarak her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında indirimler düzenliyordu. Bu kampanyalarda bazen onlarca bazen de yüzlerce yapımın büyük indirimlere girdiğini görüyorduk.

Şimdi ise 7 Nisan’a kadar fiyatı düşen oyunlar belli oldu. Bu haftaki kampanyada 400’den fazla oyunda %90’a varan oranda fırsatlar sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşen oyunları görebilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
City Car Driving 12,49 dolar 6,99 dolar (%44)
Hyper Light Drifter 19,99 dolar 5,99 dolar (%70)
Pacify 2,99 dolar 2,24 dolar (%25)
Sherlock Holmes Chapter One 26,99 dolar 4,04 dolar (%85)
Sherlock Holmes The Awakened 23,99 dolar 4,79 dolar (%80)
The Sinking City  23,99 dolar 4,79 dolar (%80)
Darkwood 7,99 dolar 1,99 dolar (%75)
Ship Graveyard Simulator 2 15,99 dolar 8,79 dolar (%45)
Knights of Honor 2: Sovereign 20,99 dolar 6,92 dolar (%67)
20 Minutes Till Dawn 4,99 dolar 2,79 dolar (%40)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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