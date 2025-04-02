Steam, düzenli olarak her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında indirimler düzenliyordu. Bu kampanyalarda bazen onlarca bazen de yüzlerce yapımın büyük indirimlere girdiğini görüyorduk.
Şimdi ise 7 Nisan’a kadar fiyatı düşen oyunlar belli oldu. Bu haftaki kampanyada 400’den fazla oyunda %90’a varan oranda fırsatlar sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşen oyunları görebilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|City Car Driving
|12,49 dolar
|6,99 dolar (%44)
|Hyper Light Drifter
|19,99 dolar
|5,99 dolar (%70)
|Pacify
|2,99 dolar
|2,24 dolar (%25)
|Sherlock Holmes Chapter One
|26,99 dolar
|4,04 dolar (%85)
|Sherlock Holmes The Awakened
|23,99 dolar
|4,79 dolar (%80)
|The Sinking City
|23,99 dolar
|4,79 dolar (%80)
|Darkwood
|7,99 dolar
|1,99 dolar (%75)
|Ship Graveyard Simulator 2
|15,99 dolar
|8,79 dolar (%45)
|Knights of Honor 2: Sovereign
|20,99 dolar
|6,92 dolar (%67)
|20 Minutes Till Dawn
|4,99 dolar
|2,79 dolar (%40)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.