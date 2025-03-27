İlkbahar indirimleri tüm oyun platformlarında yavaş yavaş başlıyordu. Dün PlayStation’dan bu tarz bir kampanya geldiğini görmüştük. Şimdi ise indirimleriyle oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games’ten böyle bir hamle geldi. Platform, çok beklenen Bahar İndirimi’ni başlattı.
Epic Games’in Bahar İndirimi’nde aralarında büyük yapımlar da dahil birçok oyunda %95 seviyelerine kadar çıkan devasa indirimler sunuluyor. Eğer uygun fiyata oyun arıyorsanız kesinlikle bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz. İndirimler, 9 Nisan TSİ 18.00’e kadar devam edecek.
Epic Games Bahar İndirimi'nde fiyatı düşen bazı oyunlar:
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 25
|2.599 TL
|779,99 TL (%70)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL (%60)
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|524,75 TL (%75)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.199,20 TL (%20)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL (%50)
|Ghosts of Tsushima Director's Cut
|1.499 TL
|1.004,33 TL (%33)
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|74,99 TL (%95)
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|47,99 TL (%92)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|829 TL
|165,80 TL (%80)
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.099 TL
|524,99 TL (%75)
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|359,99 TL (%70)
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.278 TL
|639 TL (%50)
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL (%75)
|Football Manager 2024
|1.199 TL
|479,60 TL (%60)
|Dead by Deadlight
|451,05 TL
|180,42 TL (%60)
Kampanyanın tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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