Epic Games, çok beklenen ilkbahar indirimini başlattı. Kampanyada birçok yapımda %95'lere çıkan indirim fırsatları sunuluyor.

İlkbahar indirimleri tüm oyun platformlarında yavaş yavaş başlıyordu. Dün PlayStation’dan bu tarz bir kampanya geldiğini görmüştük. Şimdi ise indirimleriyle oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games’ten böyle bir hamle geldi. Platform, çok beklenen Bahar İndirimi’ni başlattı.

Epic Games’in Bahar İndirimi’nde aralarında büyük yapımlar da dahil birçok oyunda %95 seviyelerine kadar çıkan devasa indirimler sunuluyor. Eğer uygun fiyata oyun arıyorsanız kesinlikle bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz. İndirimler, 9 Nisan TSİ 18.00’e kadar devam edecek.

Epic Games Bahar İndirimi'nde fiyatı düşen bazı oyunlar:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 25 2.599 TL 779,99 TL (%70) Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL (%60) Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,75 TL (%75) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.199,20 TL (%20) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL (%50) Ghosts of Tsushima Director's Cut 1.499 TL 1.004,33 TL (%33) Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 74,99 TL (%95) Battlefield 2042 599,99 TL 47,99 TL (%92) The Witcher 3: Wild Hunt 829 TL 165,80 TL (%80) Star Wars Jedi: Survivor 2.099 TL 524,99 TL (%75) It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL (%70) Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.278 TL 639 TL (%50) Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL (%75) Football Manager 2024 1.199 TL 479,60 TL (%60) Dead by Deadlight 451,05 TL 180,42 TL (%60)

Kampanyanın tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

PlayStation bahar indirimine de göz atmayı unutmayın: