Steam'i Harcayan Metro: Exodus, Sadece 5 Günde Cracklendi

Steam'den kaldırılarak Epic Games Store'a özel piyasaya sürülen Metro: Exodus, hackerların gazabına uğrayarak 5. gününde torrent deryasına düştü.

Oyun dünyasının en sinir bozucu ve güçlü koruma sistemlerinden olan Denuvo DRM'nin 5.5 sürümünü kullanan Metro: Exodus, sadece 5 gün içerisinde cracklenerek internete yüklendi.

46.1 GB'lık boyutuyla an itibarı ile 'malum ortamlara' düşen oyunun koruma sistemini aşan grup, bu kez CPY oldu. Geçtiğimiz günlerde ise Resident Evil 2: Remake'i ilk olarak Skidrow kırmıştı.

Reddit forumlarında, 4A Games ve Deep Silver'a 'Oh olsun!' diyen bir tayfa da mevcut. Oyuncular için Steam adeta bir kırmızı çizgi ve farklı farklı platformlara şart koşulmasından hoşlanmıyorlar. Üstelik, "Steam hesabıma işlemeyecekse korsandan farkı yok!" kafasıyla duruma yaklaşan bir kesim de var. Hal böyleyken Metro cephesini zor günler bekliyor gibi görünüyor.