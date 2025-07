Fiyatları 18.99$ ve 14.99$ olan Battlestar Galactica Deadlock ve Field of Glory II: Medieval, sınırlı süreliğine Steam'de ücretsiz şekilde kütüphaneye eklenebilir durumda.

Steam'de normal fiyatı 18.99$ (760 TL) olan Battlestar Galactica Deadlock ve normal fiyatı 14.99$ (600 TL) olan Field of Glory II: Medieval an itibarıyla ücretsiz olmuş durumda. Bu iki oyunu an itibarıyla Steam'de kütüphanenize ekleyebilir ve süresiz olarak oyunlara sahip olabilirsiniz.

Steam'in 2023 yılının Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uygun fiyatlara oyunlara erişmek oldukça güç bir hâl aldı. Epic Games'in hâlâ TL kuruyla satış yapıyor olması ve her hafta verdiği ücretsiz oyunlar birçoğumuzun oyunlara erişmemize olanak tanıyor olsa da bu süreçte Steam de bugün olduğu gibi ücretsiz oyunlar dağıtmaya başladı.

Battlestar Galactica Deadlock nasıl bir oyun?

Battlestar Galactica Deadlock'ta oyuncular Kobol İttifakı filosunu yöneterek Cylon tehdidine karşı taktiksel uzay savaşları yapıyor. Oyun, hem donanma yönetimi hem de politik kararlar içeren derin bir stratejik deneyim sunuyor.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve 17 Temmuz TSİ 20.00'a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

Battlestar Galactica Deadlock fragmanı

Field of Glory II: Medieval nasıl bir oyun?

Orta Çağ Avrupa’sında geçen bu sıra tabanlı taktiksel savaş oyununda oyuncular tarihi orduları yöneterek gerçekçi çatışmalara giriyor. Bu oyunda detaylı birim yönetimi ve tarihi doğruluk ön plandadır.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve 17 Temmuz TSİ 20.00'a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

Field of Glory II: Medieval fragmanı