Microsoft'un çoğunluğu Xbox'tan olan 9000 kişiyi işten çıkarması, oyun sektöründe kriz yarattı. Game Pass'in sektöre yarardan çok zararı olduğuna dair eleştiriler gittikçe artıyor.

Oyun sektörü, geçtiğimiz hafta Microsoft’tan gelen toplu işten çıkarma hamlesiyle sarsıldı. Teknoloji devi, çoğunluğu Xbox’tan olduğu belirtilen 9000 civarı çalışanıyla yollarını ayırdı. Hâliyle de bu durum, Xbox’ın geleceği ve şu anda piyasadaki en ekonomik hizmetlerden olan Game Pass’in sorgulanmasına yol açtı.

Bu içeriğimizde Microsoft’un işten çıkarmalarının sektöre olan etkisini, Xbox Game Pass’in yarardan çok zarara yol açtığına dair söylemleri ve oyun sektörünün geleceğinin nasıl etkileneceğini irdeleyeceğiz. Xbox Game Pass aboneliği gerçek olamayacak kadar iyi mi? Sektörün geleceğini tehlikeye mi atıyor?

Binlerce çalışan işinden oluyor, stüdyolar kapatılıyor, oyunlar iptal ediliyor

Microsoft’un işten çıkarma hamlesi aslında oyun sektöründe son birkaç yıldır devam eden sarsılmanın bir parçası. Öyle ki 2-3 yıldır oyun sektöründe artan masraflar nedeniyle on binlerce çalışan işinden olmuştu. Microsoft’un son adımı ise en büyüklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Veteran geliştiriciler, pazarlamacılar, sanatçılar ve daha fazlası herhangi bir uyarı almadan işinden oldu. Aynı zamanda The Initiative gibi stüdyolar kapatıldı ve Perfect Dark reboot’u gibi geliştirme süreci ilerleyen oyunlar iptal edildi. Bu da herkesin aklına tek bir soruyu getiriyor: “Xbox direkt olarak zararlı bir departmana mı dönüştü?” İşte bu sorunun ortaya çıkmasındaki ana unsurlardan biri de Game Pass.

Xbox Game Pass sektöre yarardan çok zarar mı veriyor? Oyunların geleceğini tehlikeye mi atıyor?

Xbox Game Pass aboneliği, 2017 yılında çıkmış ve şimdiye kadar piyasadaki en iyi hizmetlerden biri olmayı başarmıştı. Oyun fiyatlarının çok yüksek seviyeler çıkması nedeniyle oyuncular, aylık daha düşük bir ücret ödeyerek yüzlerce oyuna ulaşabiliyorlardı. Ancak bu durum, birçok kişiye göre oyunların değerini düşürürken sektöre zarar veriyor, işten çıkarmalara neden oluyor.

Örneğin Arkane’in kurucusu Raphael Colantonio, işten çıkarmaların ardından X’te yaptığı bir açıklamada Game Pass’in sektöre uzun yıllardır zarar veren, sürdürülemez bir model olduğunu belirtirken Microsoft’un “sonsuz parası” tarafından desteklendiğini belirtti. Colantonio’ya göre bu tarz bir hizmet, oyunların değerini düşürüyor, işten çıkarmalara zarar veriyor ve sektörün geleceğini tehlikeye atıyor.

Game Pass kârlı mı?

Microsoft, 3,7 trilyon dolara ulaşan piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri arasında. Ancak Game Pass’in kârlı bir iş olup olmadığı belirsiz. Şirket, kârlı bir iş olup olmadığı belirsiz. Xbox patronu Phil Spencer, yaptığı açıklamaların hepsinde Game Pass’in istenilen seviyede olduğunu belirtmişti. Ancak son yıllarda Game Pass’in abone sayısındaki büyüme azaldı. Şu anda 35 milyon civarı abone olduğu düşünülüyor. Microsoft’un hedefi 2030’a kadar 100 milyon aboneydi. Bu hızda devam ederse hedefe ulaşmak zor gibi.

2024 yılında Bloomberg tarafından yayımlanan bir raporda Microsoft’un 3. parti oyunları Game Pass’e getirmek için yılda 1 milyar dolar gibi devasa bir para harcadığı iddia edilmişti. Bir de bunun üstüne stüdyoları satın alma, oyunları geliştirme ve diğer konulardaki milyarlarca doları eklediğimizde sadece Game Pass için çok ciddi bir para harcandığını görebiliyoruz.

İşte burada gerçekten kârlı olup olmadığı sorusu gündeme geliyor. Microsoft, Game Pass’ten istediği verimi alamaması, binlerce insanın işinden olup sektörü tehlikeye atıyor olabilir mi? Bazı kişilere göre evet, bazılarına göre ise hayır. Bu konuda kesin bir şey söyleyemiyoruz ancak gidişat hiç iyi görünmüyor.

Stüdyoların kapatılması, oyunların iptali Game Pass’e daha az oyun gelmesi demek

Yaşananların Game Pass’i olumsuz etkileme ihtimali de çok yüksek. Öyle ki binlerce insanın işten çıkarılması, oyunların iptal edilmesi ve stüdyoların kapatılması yeni oyunların gelişini yavaşlatacak bir hamle. Durum böyle olunca da Game Pass’e daha az oyun eklendiğini görebiliriz. Bu da insanların hizmete olan ilgisini düşürebilir. Bir de hizmet bu şekilde düşüp üstüne zam eklenirse sonuçlar Microsoft için iyi olmaz.

Tabii ki bunların hepsi spekülasyon. Şu anda kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Game Pass’in hâlâ dünyadaki en iyi oyun hizmeti olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu oyuncu da zaten aynı fikirde. Özellikle fiyatların karşılanamayacak seviyelerde olduğu Türkiye gibi yerler için biçilmiş kaftan demek yanlış olmaz.

Stop Killing Games hareketi büyüyor

Tüm bunlar yaşanırken “Stop Killing Games” isimli bir kampanya da son zamanlarda sektör genelinde ismini duyurdu. Bir tüketici hareketi olan bu kampanya, geliştirilen oyunların kurtarılmasını ve kapatılmasını engellemeyi amaçlıyor. Microsoft’un işten çıkarmalarının ardından ciddi bir büyüme yaşadığını da söyleyebiliriz. Öyle ki geçen hafta 1 milyon imzaya ulaşmayı başardılar.

Daha geçen hafta bu kampanyada yayıncılardan oyunlara destekleri kestiklerinden sonra da oynanabilir bırakmaya devam etmelerine dair taleplerde bulunuldu. Ancak geliştiriciler, bunun gerçek olamayacak kadar “yüksek masraflı” bir talep olduğunu belirtti. Neler olacağını bilmiyoruz ancak bu kampanyadan oyuncuların tepkilerinin büyüdüğünü söyleyebiliriz.

Sonuç: Xbox başta olmak üzere sektörün geleceği çok belirsiz

Sonuç olarak söyleyebileceğimiz en net şey, Xbox başta olmak üzere işlerin yolunda gitmediği. Microsoft, her zaman hamlelerini kendisi için en kârlı olacak şekilde yapacağını söylese de Xbox tarafında bir yaptığı diğer yaptığını tutmuyor. Sürekli stüdyolar satın alıyor ancak daha sonra bunları kapatıyor. Sektördeki diğer büyük şirketlerde de benzer işten çıkarmalar ve iptaller var.

Neler olacağını zamanla göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Game Pass gibi abonelikler “oyunlara sahip olma” durumunu ortadan kaldırarak sektördeki çalışanları ve genel olarak oyunların geleceğini tehlikeye mi atıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.