Activision, Call of Duty: WWII'yi geçtiğimiz hafta birden bire çevrim dışı bırakmıştı. Bugün bu kararın nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre oyuncuların hacklenmesine neden olan ciddi bir hata var.

Activision, geçtiğimiz hafta sürpriz bir açıklama yaparak 2017’de çıkan oyun Call of Duty: WWII’nin Microsoft Store’daki versiyonunu “yaşanan bir sorunu” incelediği gerekçesiyle çevrim dışı bırakmıştı. Şimdi ise bu sorunun nedeni ortaya çıktı ve durumun sanılandan da ciddi olduğu görüldü.

Öyle ki gelen açıklamalara göre Call of Duty: WWII oyunu hack’lendi. Bu nedenle de oyunun erişime kapatıldığı ifade edildi. Kullanıcılardan gelen sosyal medya paylaşımları da sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Oyuncuların bilgisayarları hack’leniyor

Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı yaşanan problemi paylaştı. Öyle ki hackerların oyundaki spesifik bir hatayı kullandıkları ve bu şekilde oyunu oynayan oyuncuların hack’lenebildiği belirtildi. Zaten paylaşılan videolarda da oyunun oynandığı sırada oyuncuların hack’lendiğini görebiliyoruz.

İşte bu problem yüzünden de oyun çevrim dışı bırakıldı. Çözüm bulmaya çalışan şirket, WWII oyununun Microsoft Store versiyonunu yakın zamanda piyasaya sürmüştü. Ayrıca Game Pass üzerinden de erişilebilen bir oyundu. Bu yüzden böyle bir problem endişe verici. Çevrim dışı bırakılan versiyonların sadece Microsoft Store ve Game Pass olduğunu belirtelim. Steam gibi platformlardaki WWII’ler başka sürümler olduğu için onlarda problem yok.

Oyuncular, yaptıkları açıklamada “oyunu oynamak güvenli değil” ifadelerini kullanıyor. Saldırganların, RCE ismi verilen uzaktan kod yürütme açığı sayesinde cihazlara erişebildiği, onlara kötü amaçlı yazılımlar ekleyip kontrol edebildiği de belirtilmiş. Activision’dan henüz resmî bir açıklama olmadığını da belirtelim. Bu iddialar, konuya yakın kaynaklardan geliyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.