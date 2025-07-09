GSC Game World'ün sevilen oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2'nin uzun süren bekleyişin ardından PS5'e geleceği açıklandı.

S.T.A.L.K.E.R. 2'nin geliştiricisi GSC Game World, oyunun 2025’in sonlarında PS5 için çıkacağını duyurdu. Hatta yeni gelişme, tanıdık bir karakterin yer aldığı eğlenceli bir fragmanla birlikte duyuruldu.

PS5 versiyonu, DualSense’in dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik özelliklerini kullanacak. Yani silahları ateşlerken tetiklerde direnç hissedebileceksiniz. Küçük ama etkileyici detaylar oyunun atmosferine katkı sağlayacak gibi görünüyor.

S.T.A.L.K.E.R. 2 PS5 duyuru fragmanı

Ayrıca PS5 Pro kullanıcıları da unutulmamış. Oyun bu yeni model için özel geliştirmeler içerecek. Yine de içerik açısından diğer platformlardan farklı bir şey sunulmayacak. Yani Xbox ya da PC’de oynayanlar hiçbir şeyi kaçırmamış olacak.

S.T.A.L.K.E.R. 2’yi hiç duymadıysanız bu oyun 2007’de çıkan S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl’in uzun zamandır beklenen devamı. Hikâye, hayatta kalmaya çalışan ve evini onarmak için para arayan Skif adlı bir karakteri konu alıyor.

S.T.A.L.K.E.R. 2 PS5'e ne zaman gelecek?

Şimdilik GSC Game World ekibi oyunun 2025 yılı bitmeden PS5'e geleceğini doğrulamış olsa da söylentiler Ekim-Kasım ayı civarına işaret ediyor. Yine de net çıkış tarihi duyurusunu beklemekte fayda var.

S.T.A.L.K.E.R. 2 PS5 fiyatı ne kadar olacak?

Oyunun PS5 sayfası açılmış olsa da henüz fiyat bilgisi paylaşılmış değil fakat istek listenize ekleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde PS5 cephesinde birçok oyunun 3.499 TL bandına çekilmesiyle birlikte S.T.A.L.K.E.R. 2 için de benzer bir fiyat görmemiz ne yazık ki muhtemel.