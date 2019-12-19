Steam Fiyatı 18 TL Olan ÜberSoldier 2, Ücretsiz Hale Geldi

Günümüzde birçok farklı çevrimiçi oyun platformu bulunuyor ve bu platformlar zaman zaman kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunuyor. Bugün ücretsiz olarak erişebileceğiniz oyun ise ÜberSoldier 2.

Günümüzde birçok farklı çevrimiçi oyun satın alma platformu bulunuyor. Çevrimiçi oyun satın alma platformlarının en bilinenleri, Steam ve son zamanlarda verdiği ücretsiz oyunlarla dikkatleri çeken Epic olsa da farklı platformlar da bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Indie Gala.

Bu platformlar, zaman zaman özellikle de yeni müşteriler çekmek için çeşitli kampanyalar düzenleyebiliyor. Platformların düzenledikleri bu kampanyalar arasında, çeşitli oranlarda yapılan indirimlerin yanı sıra oyunlar, kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz hale gelebiliyor. Indie Gala da böyle bir kampanya ile ÜberSoldier 2 oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor.

ÜberSoldier 2

ÜberSoldier 2, 22 Temmuz 2008 yılında Strategy First tarafından yayınlanan ve geliştiriciliğini Burut CT’nin üstlendiği bir oyun. FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türündeki oyun İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor.

Oyunda; 16 oyuncuya kadar çoklu oyuncu desteği, 21 farklı silah, farklı düşman türleri, rol yapma ögeleri gibi özellikler bulunuyor. Oyunun şu anki Steam fiyatı 18 TL ve oyuna Steam üzerinden gelen incelemeler “çoğunlukla olumlu”, dolayısıyla nişancı oyuncularını seviyorsanız ücretsiz olmasından faydalanarak oyunu deneyebilirsiniz.

ÜberSolider 2 minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Pentium IV 2,8 GHz ya da AMD Athlon 2800+

RAM: 1 GB

Ekran kartı: GeForce FX 5900, Radeon 9600 ya da daha üst bir model

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 6 GB boş alan

Oyunun donanım özellikleri de bir hayli düşük, dolayısıyla çok üst düzey donanımlara sahip olmayan bilgisayarınızla da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyunu buradan indirebilirsiniz. Peki, siz ÜberSoldier 2’yi oynadınız mı? Oynadıysanız oyunla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.