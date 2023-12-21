Steam, oyunların kütüphanelerden gizlenmesini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta sürüm kullanıcılarına ulaşan yeni özellik, çok yakında kararlı sürüm kullanıcılarına da ulaşacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'e yeni bir özellik geliyor. Platformun resmî açıklamasına göre oyuncular, artık bazı oyunları satın alırken "gizleyebilecekler". Ayrıca önceden satın alınmış olan oyunlar da gizli oyun kategorisine alınabilecek.

Steam kütüphanenizdeki bazı oyunları "herhangi bir sebeple" gizlemek isteyebilirsiniz. İşte geliştirilen yeni özellik tam olarak bu konuya odaklanıyor. Kullanıcılar artık, bir oyunu satın alırken veya satın alma sonrasında gizli kategorisine alabilecekler. Böylelikle bu oyuna sahip olduğunuz, diğer kullanıcıların görebileceği her yerden gizlenecek.

Steam'in yeni özelliği böyle görünecek:

Bu arada; Steam'in hazırladığı birkaç yeni özellik daha var. Bunlardan biri, sepet sayfasında karşımıza çıkıyor. Artık oyuncular, bir oyunu başka bir oyuncuya hediye ederken, doğrudan alışveriş sepetini kullanabilecekler. Bunun için yeni bir seçenek eklenecek. Ayrıca daha önceden sepete eklediğiniz oyunlar, artık tüm cihazlarda ortak olarak gösterilecek.

Steam'in yeni özelliği, uygulamayı beta sürümde kullanan tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Yani bu özellik, henüz test ediliyor. Herhangi bir sorun tespit edilmezse kararlı sürüm kullanıcıları da Steam'in yeni özelliklerini kullanmaya başlayacaklar. Bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belli değil.