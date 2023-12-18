Steam, kişisel istatistiklerinizi gösteren 2023 özetini yayımladı. Bu yıl en çok oynadığınız oyunlardan elde ettiğiniz başarılara kadar birçok bilgiye özetten ulaşabilirsiniz.

Oyundan müziğe kadar birçok alandan platform, 2023 biterken kullanıcıları için yıllık özetler yayımlamaya başlamıştı. Şimdi de böyle bir hamle, dünyanın en büyük oyun platformu Steam’den geldi.

Bir süredir TL desteğini keserek dolara geçmesiyle gündemde olan Steam, geçtiğimiz dakikalarda “Yılın Özeti 2023”ü yayımladı. Kullanıcılar, şu anda Steam üzerinden geçtiğimiz yıla ait istatistiklerini görebiliyor.

En çok oynadığınız oyunlar, tercih ettiğiniz türler ve daha fazlası

Platform, 2023’te neler yaptığınıza dair detaylı bir bakış atmanızı sağlıyor. Yıllık özette, oyunlara harcadığınız süreler, başarılarınız, en çok oynadığınız oyunlar gibi bu yıla ait birçok kişisel bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bunlar dışında aylara göre oynama süreniz, kontrolcü mü yoksa klavye ve mouse mu kullandığınız, en uzun gün seriniz, kaç yeni oyun oynadığınız ve en çok hangi türleri tercih ettiğiniz detaylı bir şekilde gösteriliyor.

Steam 2023 özetinize nasıl ulaşabilirsiniz?

Steam 2023 özetinize ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bunun ardından hesabınıza giriş yaparak bu yılki istatistiklerinizi görebileceksiniz.