Steam'e eklenen yeni özellik, kullanıcıların üçüncü taraf yazılımlara duydukları ihtiyacı ortadan kaldıracak. Steam artık, yerleşik olarak oyun kaydetmeye izin verecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, oyuncuların işlerini kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu. Şirketin açıklamasına göre bu yeni özellik, oyunların kaydedilmesi için üçüncü taraf uygulamara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Steam'in "Oyun Kaydı" olarak isimlendirdiği yeni özellik, uzun bir süredir test aşamasındaydı. Dün yayımlanan güncelleme ile bu durum değişti. Steam'in Oyun Kaydı özelliği artık tüm oyunseverler tarafından deneyimlenebiliyor.

Steam'in yeni özelliği işte böyle görünüyor

Steam'in yeni özelliği, oldukça basit bir arayüze sahip. Varsayılan olarak "Ctrl + F11" kombinasyonu ile aktif edilebilecek Oyun Kaydı özelliği, bir oyunun video kaydının alınmasını sağlayacak. Oyuncular, kaydettikleri görüntüleri basit seçeneklerle düzenleyebilecek, kesebilecek ve diğer platformlarda paylaşabilecekler.

Steam Oyun Kaydı özelliğini kullanabilmek için yapmanız gereken özel bir şey yok. Steam uygulamasını çalıştırın ve güncelleme sürecini tamamlayın. Oyun Kaydı, güncellemeden tamamlandıktan sonra kullanıma hazır hâle gelmiş olacak.