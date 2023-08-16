Steam, Oyunlara "Minimum Fiyat" Sınırı Koydu

Steam, oyun fiyatlarının sahip olacağı en düşük ücrete bir sınır koydu ve Türkiye'de 10 TL altı oyunlar kategorisini tarihe karıştırdı.

Döviz kurunun yükselmesiyle artık Türkiye fiyatlarına zamlarla gündemden düşmeyen Steam’de bugün oyuncuları üzen bir karar daha alındı. Kendi oyun stüdyosuyla Cardboard Town’ı geliştirerek büyük başarıya imza atan Dora Özsoy, Steam’in aldığı yeni kararı açıkladı.

Özsoy’un paylaşımına göre Steam, artık oyunlar için “minimum fiyat kuralı” getirdi. Bu kural ile birlikte bir oyun için biçilebilecek en düşük fiyat, indirimli haliyle maksimum 0,49 dolar ile sınırlandırıldı. İndirim dışında en düşük fiyat ise 0,99 dolara sabitlendi.

Yeni düzenleme hemen devreye girdi, kurallara uymayan oyunlar satıştan kaldırıldı:

Steam’in yeni kuralı hemen devreye girdi ve etkisi Steam mağazasında da görüldü. Dora Özsoy’un stüdyosu Stratera Games’in bu sınırların altında kalan fiyata sahip oyunları da satıştan kaldırıldı.

Steam kuru güncellemedikte yeni sınırın TL karşılığı böyle olacak:

Steam, henüz geliştiricilere önerdiği dolar kurunda bir düzenleme yapmadı. Bu nedenle halen geçerli olan önerilen dolar kuru ile birlikte 0,49 dolarlık sınır ülkemize 5,50 TL, 0,99 dolarlık sınır ise 11 TL olarak yansıyacak.

Steam’in önerilen kurda değişiklik yapmasıyla bu sınırların da yükselmesini bekleyebiliriz. Hatta kısa süre sonra indirimli fiyatı 20 TL’nin altında olmayan oyun bile görmeyebiliriz…

Tabii bu düzenleme yeni oyunlar için geçerli olacak. Ancak bugüne kadar yayınlanan hiçbir oyun artık 5,50 TL'den ucuz olamayacak.