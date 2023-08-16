Steam bünyesindeki ilk Türk oyun festivali "Hilal Diyarı: Türkiye'den Oyunlar" bu hafta başlıyor.

Oyun dünyasının en büyük platformu Steam, bu hafta ülkemize özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki BUG Oyun Laboratuvarı liderliğinde düzenlenecek etkinlik, “Hilal Diyarı: Türkiye’den Oyunlar” adını taşıyacak.

Steam'in ilk Türkiye özel etkinliği olacak etkinlikte oyun geliştiricileri ve topluluklar ile oyun tanıtımları, indirimler ve canlı sohbetlere can verecek. Türk oyunları tüm dünyaya tanıtılacak, oyunları almak isteyen oyuncular da kaçırılmaması gereken fırsatlara kavuşacak.

Hilal Diyarı: Türkiye’den Oyunlar ne zaman başlayacak?

Hilal Diyarı: Türkiye’den Oyunlar etkinliği, 17-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinlik sırasında Steam arayüzünde gözükecek sanat eserleri ise Murat Pala tarafından hazırlanmış olacak. Bu eserlerin bir kısmı, BUG Oyun Laboratuvarı’nın paylaştığı tanıtım videosunda da yer alıyor: