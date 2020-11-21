Steam, PS5 Kontrolcüsünü Destek Verdiği Cihazlara Ekledi

Dijital dağıtım platformu Steam'in arkasındaki isim olan Valve, Steam Girdisi API'ına PlayStation 5 kontrolcüsü desteği eklendiğini duyurdu. Valve tarafından yapılan duyuruda "LED, dokunmatik yüzey, titreşim ve jiroskop özellikleri için tam destek eklendi" ifadeleri kullanıldı.

Sahip olduğu özelliklerle en az yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 kadar konuşulan PS5 DualSense kontrolcüsü artık Steam üzerinden de kullanılabilecek. Bugün bir duyuru yayınlayan Steam ekibi, Steam Girdisi API'ına PS5 kontrolcü desteği eklendiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda oyuncuların Death Stranding, No Man’s Sky, Horizon Zero Dawn ve diğer oyunlarda kullanmak için yapılandırabilecekleri LED, dokunmatik yüzey, titreşim ve jiroskop özellikleri için tam destek eklendiğini belirten Steam, bu desteği herkese açık Steam masaüstü istemcisi betasını kullanan bütün oyuncuların kullanabileceğini, daha fazla test yapıldıktan sonra da platform genelinde herkesin kullanımına sunulacağını söyledi.

Steam'de kontrolcüyle oyun oynayanların sayısı her geçen gün artıyor:

Steam Girdisi API'ı, oyuncuların desteklenen bir Steam oyunuyla hemen hemen her kontrolcüyü kolayca takmasına, çalıştırmasına ve yeniden eşleştirmesine olanak tanıyan bir araç olarak biliniyor. Geliştiricilere yönelik güncelleme notunda Valve, "milyonlarca" oyuncunun Steam'de her gün bir kontrol cihazı kullandığını belirtiyor.

Yapılan duyuruda "Kontrolcü dostu oyunların kontrolcüyle oynanma oranı %60 ve üzerinde" diyen ekip, kaykay oyunları gibi bazı oyunlarda bu oranın %90'ı aştığının da altını çiziyor. Bu noktada kontrolcü kullanımındaki artış, PlayStation kontrolcüsü kullanıcıları arasında daha da yüksek. Öyle ki Valve, son iki yılda Steam genelinde PlayStation kontrolcüsüyle gerçekleşen oyun oturumlarının %10,9'dan %21,6'ya yükseldiğini söylüyor.

Steam Girdisi API'ı, PlayStation 4 kontrolcüsü, Nintendo Switch Pro kontrolcüsü, dövüş çubukları, direksiyon setleri, dans yüzeyleri ve akla gelebilecek hemen hemen tüm diğer kontrolcüler dahil olmak üzere halihazırda 200'den fazla giriş aygıtını destekliyor.