Bir Tasarımcı Kendi Elleriyle PS5 Tasarımı Yaptı

Sony henüz PlayStation 5’lerin çıkarılabilir panelleri için bir özelleştirme paketi sunmadı. Bu durum, Fransız bir sanatçıyı kendi özelleştirmesini kendi yapmaktan alıkoyamadı.

Hayatta bazen bir şeyleri takdir etmek, hakkını vermek gerekiyor. Kendini Fransız Pop Art Sanatçısı olarak tanımlayan bir Twitter kullanıcısı olan Oskunk’ın tasarlayıp elleriyle boyadığı PlayStation 5 konsol da bu şeylerden biri.

Bu tasarımda ilk göze çarpan nokta, Sony’nin yeni konsolunun piyasaya ilk çıkan amiral gemisi oyunlarına ve konsolun ikonik tuş kombinasyonuna yer vermiş olması. Kendine yer bulan yapımlar ise God of War, Days Gone, The Last of Us: Part II ve Marvel's Spider-Man oldu.

PlayStation 5’ler modifiyeye doyacak

Konsol daha piyasaya çıkmadan önce Sony, PlayStation 5’in yan panellerinin çıkarılabilir olduğunu ifade etmişti. Bu da panellerin farklı tasarımlarla değiştirilebileceği anlamına geliyor. Haliyle bu alanda bir pazar da oluşması an meselesi.

Bu tasarım ise adeta daha sonra gelecek olan kişiselleştirilmiş paneller için çıtayı yükseğe çıkaran bir çalışma olarak gözüküyor. Gelecekte de başka sanatçılar benzeri çalışmalar mutlaka yapacaktır.

Tamamen çıkarılabilir/değiştirilebilir paneller, becerikli kullanıcılara farklı alternatifler de sunuyor. Örneğin sevdiğiniz oyunların çizimleriyle kaplı, ya da uygun malzemeden yapılmış farklı tasarımlara sahip 3 boyutlu baskı PlayStation 5 panelleri görebilmemiz mümkün.

Düğmelerin renkleri tasarımda yer buldu

Sanatçının tasarımındaki bir başka ayrıntı ise oyun tuşlarındaki sembollerin aktarımı oldu. Yeni konsolda göremediğimiz tuş renkleri tasarımda geri dönerken, yazılarda da bu tuşları genel olarak oyunlarda hangi aksiyonlar için kullanıyorsak onlar yer aldı. Ayrıca DualSense kumanda da tasarımdan nasibini aldı.

PlayStation 5, 19 Kasım itibariyle bütün dünyada satışa sunulmuş oldu. Fransız sanatçının yaptığı tasarım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tasarımı siz yapacak olsaydınız hangi oyunlara yer vermeyi tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.