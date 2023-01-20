Steam'de Rockstar Games, özel bir indirim kampanyası başlattı. Tüm oyunlar, bu kampanya kapsamında yüzde 70'e varan indirimle satın alınabiliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu Steam'de sektörün önemli isimlerinden Rockstar Games, özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Rockstar Games'in oyunlarına yüzde 70'e varan indirim yapıldı.

Peki hangi Rockstar oyunu yüzde kaç indirim aldı? Gelin Rockstar Games için başlatılan kampanyanın detaylarına bakalım.

Steam kampanyasında indirime giren Rockstar Games oyunları

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 1.150,00 TL 575,00 TL (%50) Red Dead Redemption 2 299,00 TL 98,67 TL (%67) Grand Theft Auto V: Premium Edition 208,99 TL 74,69 TL (%64) Grand Theft Auto IV: The Complete Edition 109,00 TL 32,70 TL (%70) Max Payne 3 144,00 TL 43,20 TL (%70) L.A. Noire 144,00 TL 43,20 TL (%70) Bully: Scholarship Edition 24,00 TL 8,40 TL (%65)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Adreas'ın geçtiğimiz yıllarda yeniden elden geçirilen remake versiyonlarının üçlemesi. Steam'e bugün eklenen paket, yüzde 50 indirimle 575 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Oyuna ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, Rockstar Games'in en sevilen oyunlarından bir tanesi. Vahşi Batı temalı oyunun Red Dead Online isimli çevrimiçi modunun da indirime girdiğini belirtelim.

Oyuna ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Yılların eskitemediği GTA 5'in ek paketlerini de içeren "Premium Edition" oyuna yeni başlayacak oyuncular için geniş kapsamlı bir paket olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuna ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition

GTA 4, piyasaya sürüldüğü dönemlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Steam'e birkaç yıl önce eklenen oyunu kütüphanenize eklemek isterseniz, bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Oyuna ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Max Payne 3

Rockstar Games'in en iyi oyunları arasında yer alan Max Payne serisinin en son oyunu olan Max Payne 3, 2 Şubat'a kadar yüzde 70 indirimle 43,20 TL'ye satın alınabilecek.

Oyuna ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

L.A. Noire

L.A. Noire, Rockstar Games'in dedektiflik temalı açık dünya oyunu. Eğer aynı yapımlardan sıkıldıysanız L.A. Noire'a bir şans verebilirsiniz.

Oyuna ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bully: Scholarship Edition

Dünyaya 15 yaşındaki bir ergenin gözünden bakmak ister misiniz? Eğer yanıtınız evet ise Bully sizlik bir oyun. Söylemeden geçmeyelim; Bully'nin çok fazla seveni var.

Oyuna ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.