Steam, Kullanıcıların Kaç Saat Oyun Oynadığını Açıkladı

Steam, 2019’da kullanıcıların oynadığı toplam oyun süresini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Steam kullanıcıları 2019'da yaklaşık 21 milyar saat oyun oynadılar.

Dünyadaki PC oyuncularının çok büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Steam, 2019’da çarpıcı bir grafiğe imza attı. Steam, yayınladığı raporda 2019’da kullanıcıların kaç saat oyun oynadığını açıkladı. Platformun yaptığı açıklamaya göre 2019’da kullanıcılar yaklaşık 21 milyar saat oyun oynadılar.

95 Milyon Aktif Kullanıcı

2019, Steam için son derece hareketli bir yıl oldu. 21 milyar saat oyun süresi gibi algılanması güç bir istatistiğe ev sahipliği yapan platform, bu süreçte 95 milyon aktif kullanıcıya da hizmet verdi. Bu başarının ardında yeni tasarım, oyunlar için çıkan kozmetik parçalar ve daha fazla spesifik oyunların etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Oyuncular, 2019’da atölyeyi de oldukça fazla kullandı. 4,3 milyon öğenin yüklendiği atölye, Epic Games gibi rakiplerin çıkmış olmasına rağmen başarılı bir yıl geçirmiş gibi görünüyor.

Dönem dönem yapılan çeşitli indirimlerle oyuncuları memnun etmeyi başaran Steam, ülkemiz için uyguladığı sabit kur farkı sayesinde de büyük bir kitleye sahip. Diğer platformlara göre oyunlara daha rahat ulaşma imkanı sunan Steam, yine diğer platformlara göre daha uygun fiyatlı ürünler satmasıyla da bir adım öne çıkmaya başarıyor.

Steam’den 2020’de Neler Bekliyoruz?

Steam, 2020’de daha fazla alana yönelecek gibi duruyor. SteamVR, Steam Labs gibi sistemlerin daha fazla üzerinde duracak platform, Steam Trust gibi sistemlerle de yeni çözümler üretecek. Steam, ayrıca 2020’de mağaza sayfasında kullanıcılar için daha özel bir oyun önerme sistemi kurmak istiyor.