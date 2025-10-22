Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali".
Hikâye tabanlı asya oyunlarını temel alan bu yeni indirim dönemi 3 Kasım tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Depersonalization
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|49 Keys
|5.79$
|4.05$ (-%30)
|Singing Iris
|4.99$
|1.24$ (-%75)
|The Wishing Stone
|8.99$
|3.59$ (-%60)
|The Chrono Jotter
|11.99$
|4.19$ (-%65)
|Dragon Spirits
|9.99$
|4.99$ (-%50)
|A Perfect Day
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Illusion Box
|3.99$
|3.59$ (-%10)
|Fragment: A Story in Growing
|9.99$
|4.99$ (-%50)
|Laughing to Die
|2.99$
|2.24$ (-%25)
|SHILING
|4.49$
|1.79$ (-%60)
|Minds Beneath Us
|10.49$
|8.39$ (-%50)
|Fall into decay
|5.79$
|4.05$ (-%30)
|Urban Myth Dissolution Center
|9.29$
|8.36$ (-%10)
|Dragon Maiden: Blossoms of the Past
|3.99$
|3.59$ (-%10)
Steam Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.