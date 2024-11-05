Steam'in belli başlı dönemlerde gerçekleştirdiği indirimlerde bir yenisi Tom Clancy's The Division serisi üzerine.

Ülkemizde TL ile satış yapmayı bıraksa da hâlâ belli başlı indirim dönemlerinde oyunları oldukça ucuza alabileceğimiz platform Steam'de indirim dönemlerinden bir yenisi daha karşımızda.

Steam her ne kadar birçok büyük indirimini kendi düzenliyor olsa da bazı indirimler üçüncü parti firmalar ile ortaklaşa gerçekleştirilen anlaşmalar sonucu doğuyor. Bu doğrultuda geçmişte 2K, Bethesda ve EA gibi birçok firmaya ait indirimler görmüştük ve bugün bir yenisi Ubisoft ile karşımıza çıkıyor.

Ubisoft'un Steam'e özel olarak düzenlediği bu yeni indirimler yalnızca Tom Clancy's The Division serisi üzerine. Bir süredir bu seride yeni oyun görmüyor olsak da serinin son oyunu Tom Clancy's The Division 2 ve serideki DLC'ler oldukça uygun bir fiyata alınabilir durumda.

Steam The Division serisi indirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Tom Clancy's The Division 2 31,99$ 7,99$ (%75) The Division 2 - Warlords of New York - Expansion 23,99$ 5,99$ (%75) Tom Clancy's The Division 23,99$ 3,59$ (%85) Tom Clancy's The Division - Season Pass 15,99$ 3,99$ (%75) Tom Clancy's The Division - Last Stand 7,99$ 1,99$ (%75) Tom Clancy's The Division - Survival 7,99$ 1,99$ (%75) Tom Clancy's The Division - Underground 7,99$ 1,99$ (%75)

İndirimlerin yer aldığı Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki siz indirimdeki oyunlardan hangisini almayı planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.