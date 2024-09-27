Her yıl gerçekleşen en büyük oyun fuarlarından biri olan Tokyo Game Show bu yıl da başladı ve birçok oyunu ilk kez deneyim etmek isteyen oyun severler Tokyo'ya akın ediyor. Steam de Tokyo Game Show etkinliği kapsamında yepyeni indirimler başladı.
Sayısız Japon geliştiricilerin oyunu Tokyo Game Show indirimleri kapsamında indirime girerken, etkinlikte yer alan büyük markaların oyunları da bu sürece dâhil olmuş durumda.
İndirim sürecinde birçok bağımsız yapıma uygun fiyatlardan erişebilirken, yakında çıkacak sayısız oyunun demosunu da deneyimleyebilirsiniz. Tokyo Game Show indirimleri 29 Eylül'e kadar sürecek.
Steam Tokyo Game Show İndirimleri
- Fowl Damage - %10 indirimle
7,99$yerine 7,19$
- 2064: Read Only Memories - %30 indirimle
5,79$yerine 4,05$
- EARTH DEFENSE FORCE 6 - %20 indirimle
39,99$yerine 31,99$
- Sagres - %35 indirimle
10,49$yerine 6,81$
- Control Ultimate Edition - %80 indirimle
18,99$yerine 3,79$
- Achilles: Legends Untold - %45 indirimle
12,49$yerine 6,86$
- Exsys - %50 indirimle
6,29$yerine 3,14$
- Knight vs Giant: The Broken Excalibur - %24 indirimle
13,48$yerine 10,30$
- Crime Boss: Rockay City - %30 indirimle
11,99$yerine 8,39$
- Little Gods of the Abyss - %30 indirimle
14,99$yerine 10,49$
- Dustborn - %30 indirimle
23,99$yerine 16,79$
- Sons of Valhalla - %50 indirimle
9,99$yerine 4,99$
- The Devil Within: Satgat - %15 indirimle
10,49$yerine 8,91$
- Norland - %35 indirimle
14,99$yerine 9,74$
- Xenonauts 2 - %35 indirimle
19,99$yerine 12,99$
Etkinlik kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Peki siz indirimdeki oyunlardan hangisini almayı planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.