Steam'de Tokyo Game Show kapsamında birbirinden farklı türde yüzlerce oyunda indirimler başladı.

Her yıl gerçekleşen en büyük oyun fuarlarından biri olan Tokyo Game Show bu yıl da başladı ve birçok oyunu ilk kez deneyim etmek isteyen oyun severler Tokyo'ya akın ediyor. Steam de Tokyo Game Show etkinliği kapsamında yepyeni indirimler başladı.

Sayısız Japon geliştiricilerin oyunu Tokyo Game Show indirimleri kapsamında indirime girerken, etkinlikte yer alan büyük markaların oyunları da bu sürece dâhil olmuş durumda.

İndirim sürecinde birçok bağımsız yapıma uygun fiyatlardan erişebilirken, yakında çıkacak sayısız oyunun demosunu da deneyimleyebilirsiniz. Tokyo Game Show indirimleri 29 Eylül'e kadar sürecek.

Steam Tokyo Game Show İndirimleri

Fowl Damage - %10 indirimle 7,99$ yerine 7,19$

yerine 7,19$ 2064: Read Only Memories - %30 indirimle 5,79$ yerine 4,05$

yerine 4,05$ EARTH DEFENSE FORCE 6 - %20 indirimle 39,99$ yerine 31,99$

yerine 31,99$ Sagres - %35 indirimle 10,49$ yerine 6,81$

yerine 6,81$ Control Ultimate Edition - %80 indirimle 18,99$ yerine 3,79$

yerine 3,79$ Achilles: Legends Untold - %45 indirimle 12,49$ yerine 6,86$

yerine 6,86$ Exsys - %50 indirimle 6,29$ yerine 3,14$

yerine 3,14$ Knight vs Giant: The Broken Excalibur - %24 indirimle 13,48$ yerine 10,30$

yerine 10,30$ Crime Boss: Rockay City - %30 indirimle 11,99$ yerine 8,39$

yerine 8,39$ Little Gods of the Abyss - %30 indirimle 14,99$ yerine 10,49$

yerine 10,49$ Dustborn - %30 indirimle 23,99$ yerine 16,79$

yerine 16,79$ Sons of Valhalla - %50 indirimle 9,99$ yerine 4,99$

yerine 4,99$ The Devil Within: Satgat - %15 indirimle 10,49$ yerine 8,91$

yerine 8,91$ Norland - %35 indirimle 14,99$ yerine 9,74$

yerine 9,74$ Xenonauts 2 - %35 indirimle 19,99$ yerine 12,99$

Etkinlik kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki siz indirimdeki oyunlardan hangisini almayı planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.