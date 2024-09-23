Son dönemde giderek artan el konsolu popülaritesine Microsoft da kendi el konsolu ile katılmaya hazırlanıyor.

Microsoft’un yeni nesil konsol planlarına ilişkin önemli bilgiler ortaya çıktı. Son dönemde popülaritesi giderek artan el konsolu sektörüne şimdi de Microsoft'un yeni nesil konsollarıyla birlikte geliştirdiği Steam Deck’e rakip olacak bir el konsolu da dâhil oluyor.

PS5 Pro’nun bu yılın sonlarına doğru oyunculara sunulacağı artık resmileşmiş durumda ancak Xbox cephesinden henüz bir orta nesil konsol haberi gelmemesi oyuncuların dikkatini çekmiş durumda. Birçok spekülasyon olsa da Microsoft’un stratejisinin farklı olduğu ve firmanın yeni nesil donanım planlarına odaklandığı belirtiliyor.

İddialar birçok farklı noktaya dikkat çekiyor. Örneğin Xbox ekibinin bir sonraki konsol nesli için mevcut Xbox Series X ve tamamen dijital Xbox Series S arasındaki iki farklı model stratejisini sürdüreceği ifade ediliyor, ki geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapor Sony'nin de PS6 neslinde benzer bir yaklaşımı örnek alacağını gözler önüne sermişti.

Microsoft el konsolu sektörüne yeni bir soluk getirmenin peşinde

Şimdi ise yeni bir kaynak, Microsoft’un PS6 ile rekabet edecek iki farklı yeni nesil konsolunun yanı sıra uzun süredir konuşulan bir el konsolu projesi üzerinde de çalıştığını ve bu cihazın "Steam Deck’e Microsoft’un yaklaşımı" olarak tanımlandığı vurgulanıyor. Nintendo Switch 2’nin de 2024 yılında çıkması bekleniyor, bu yüzden taşınabilir el konsollarına olan talebin artmasıyla birlikte Microsoft’un bu alana yatırım yapmaya başlaması oldukça muhtemel.

Henüz Microsoft’un el konsolunun hangi platformları destekleyeceği ya da hangi mağaza vitrinlerine yer vereceği belli değil ancak şirketin Game Pass gibi popüler bir hizmetini el konsoluna taşıyarak, oyuncuların hareket hâlindeyken veya uzanırken rahatça oyun oynama deneyimini zenginleştirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Microsoft bir el konsolu piyasaya sürse satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.