Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [13-20 Ekim 2026]

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 13-20 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta da zirvede geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen EA SPORTS FC 27 bulunuyor.
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
- EA SPORTS FC 27
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Battlefield 6
- METRO 2039
- WARDOGS
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Red Dead Redemption 2
- Dead by Daylight
- ARC Raiders
- Cyberpunk 2077
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.