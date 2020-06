2020 Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman?

Yaz mevsimi çoğu insana deniz, kum ve güneşi hatırlatsa da çoğu bilgisayar oyuncusu için yaz ayı demek Steam Yaz İndirimleri demek. Peki Steam’in meşhur Yaz İndirimleri bu yıl ne zaman başlayacak? SteamDatabase’de geliştirici olarak çalışan Pavel Djundik, Çinli kaynaklardan hareketle bu sorunun cevabını verdi.

Steam’in bilgisayar oyuncuları için böylesine büyük bir platform hâline gelmesinin sebeplerinin başında, şüphesiz Steam Yaz İndirimleri geliyor. 2010 yılında başlayan Yaz İndirimleri, zaman içerisinde hem öğrenciler hem de çalışanlar için bir nevi yaz tatili hediyesi hâline geldi. Hatta bu hediyeler, Lord Gaben’i (Gabe Newell, Steam’in kurucusu) Lord yapan yegane unsurdu.

Steam’in oyun satışı konusunda tekel hâline gelen konumu her ne kadar son zamanlarda Epic Games tarafından sarsılsa da Steam hâlâ pazarın büyük çoğunluğuna hakim. Birçok oyuncu hâlâ büyük bir heyecanla Steam Yaz İndirimlerini bekliyor. Bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da o kadim soru varlığını dayatıyor: Steam Yaz İndirimleri ne zaman?

Steam Yaz İndirimleri ne zaman?

2020 Steam Yaz İndirimleri bir aksilik yaşanmadığı takdirde 25 Haziran’da başlayacak. Ve temmuz ayının 9’una kadar süreceğe benziyor. Bu bilginin “gerçekliği” ise, SteamDatabase’in geliştiricilerinden olan Pavel Djundik’in Çinli kaynaklardan aldığı haberlere dayanıyor. Djundik 8 Mayıs günü Twitter üzerinden yaptığı ilk paylaşımda tarihin şu an için resmi makamlar tarafından “onaylanmadığını” söylese de, kısa süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda tarihin onaylandığını söyledi.

Yine de, söz konusu tarihlerin kesin tarihler olmadığını belirtmekte fayda var. Steam’den gelen herhangi bir resmi bilgi yok. Eğer ilerleyen günlerde Steam’den resmi bir bilgi gelirse, yazıyı güncelleyeceğiz.

Steam Yaz İndirimlerinde hangi oyunlar indirime girecek?

Steam Yaz İndirimlerinde hangi oyunların indirime gireceği şu an için net olarak bilinmiyor. Ama önceki indirimlerden hareketle, hangi firmaların hangi oyunlarının indirime gireceği, az çok belli. Tabii bu oyunlara yüzde kaç indirim gelir bilemiyoruz. Ama eminiz ki, Steam her yıl olduğu gibi bu yıl da oyuncuları indirim konusunda tatmin edecektir.

İndirime girecek oyunların başında kuşkusuz GTA 5 de yer alıyor. Lakin GTA 5’i Epic Games sayesinde ücretsiz bir şekilde alan büyük bir kitle bulunduğu için, oyun ne kadar rağbet görür bilinmiyor. Diğer yandan Red Dead Redemption 2 başta olmak üzere diğer Rockstar Games oyunlarının da indirime gireceği düşünülüyor.

Bunun dışında, geçen yılki indirimlerde en çok satan oyunların başında gelen Forest, Garry’s Mood, Friday 13th, PUBG, Rust, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey gibi oyunlar da tekrardan indirime geçecektir. Geçen yıl en çok satılan oyunların listesine bakmak için, bu yazıya bir göz atabilirsiniz. Böylelikle az çok hangi oyunların indirime gireceğini tahmin edebilirsiniz.

Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yılda Ubisoft’un neredeyse tüm oyunları büyük bir indirime girebilir. Bunun yanı sıra, indie oyun severlerin gözdesi olan 11 Bit Studios’un da oyunları bu yıl da indirime girecekmiş gibi gözüküyor. Ben anlamam bağımsız oyunlardan, spor oyunlarından ne haber diyenler olabilir. Merak etmeyin, her yıl olduğu gibi bu yılda NBA 2K ve Football Manager serisi indirimde olacaktır.

Son olarak, sadık bir kitlesi bulunan oyunlar da büyük ihtimal Steam Yaz İndirimlerinde yerini alacaktır. Peki hangi oyunlar bunlar? İşte o oyunlardan bazıları: DOOM, Dark Souls, Stardey Valley, Final Fantasy XV, Dying Light, Fallout, Resident Evil 7, Devil May Cry, Wolfenstein, Borderlands.

Steam, Epic Games gibi büyük oyunları ücretsiz verebilir mi?

Bu soruya cevap vermeden önce, Epic Games’in arkasında, Tencent’in olduğunu söylemekte fayda var. Neredeyse mobil oyun pazarının büyük çoğunluğuna hakim olan bu Çinli şirket, yıllardır Steam’in sahip olduğu pazara göz dikmiş durumda. Hatta bir aralar Tencent’in kendi platformunu piyasaya sürüleceği konuşuluyordu bunun için.

Bu yüzden herkes Tencent’in kendi adıyla bir platform sunacağını düşünürken, şirketin Epic Games’in çoğunluk hissesini almasıyla senaryo değişti. Epic Games Store, Tencent’ten aldığı güçle Steam’in en büyük rakibi haline geldi. Büyük bir kaynağa ve güce kavuştu. Haliyle Steam her ne kadar büyük bir güce sahip olsa da, Epic Games kadar büyük çaplı ücretsiz oyunları hızlıca oyunculara dağıtması biraz zormuş gibi gözüküyor. Kimbilir, her an her şey olabilir. Lord Gaben belki Epic Games Store’a büyük bir savaş açar. Yine de Valve’ın şimdilik böylesine bir savaşa ihtiyacı yokmuş gibi gözüküyor.

Steam bu yaz hangi oyunları ücretsiz verecek?

Steam’in şu an için bu yaz hangi oyunları ücretsiz bir şekilde vereceği bilinmiyor. Bu oyunlar muhtemelen Epic Games’in GTA V çıkışının gölgesinde kalacaktır. Diğer yandan Steam, Yaz İndirimleri başladığı gibi bu oyunları duyurmuyor. İndirimlerin bitmesine sayılı günler kala, ücretsiz olan oyunlar duyuruluyor.

Peki bu oyunlar genelde hangi oyunlar oluyor? Steam 2017 yılında, Life is Strange, EVE Online, Skara, Mortal Online, Clash, Call To Arms gibi oyunları ücretsiz verdi. 2018 yılında da benzer bir şekilde, EVE Online başta olmak üzere, SCP: Secret Laboratory, DCS World Steam Edition, Jet-Story 2018, Mercury Blue: Mini Episode ve Atom Fishing II adlı oyunları ücretsiz şekilde oyunculara dağıttı.

Oyunların isimlerinden fark edebileceğiniz gibi Steam şu ana değin oyunculara Epic Games gibi bir “şov” yapmadı. Ama 2020 yılında ne olur bilinmez. Belki Steam, Epic Games’in sert çıkışlarının ardından da temsili de olsa büyük bir oyunu ücretsiz bir şekilde verebilir.

Epic Games, Steam’in büyük bir rakibi hâline gelebilir mi?

Aslında Epic Games şimdiden Steam’in büyük bir rakibi hâline geldi. Epic Games’in arayüz sıkıntıları ve sunucu problemleri, şu an için Steam ile yarışmasına engel oluşturuyor. Ama bu problemler aşıldığında ve Epic Games agresif politikalarıyla Steam’i köşeye sıkıştırmaya devam ettikçe Steam’in oyun pazarındaki alanı daralabilir. Ve böylelikle Tencent, en başından beri arzu ettiği şeyi gerçekleştirebilir.

2020 Steam Yaz İndirimleri ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Hangi oyunların indirime girmesini isterdiniz? Hangi oyunlar ücretsiz verilsin isterdiniz? Bu yılki Steam Yaz İndirimlerinden beklentiniz ne? Epic Games, Steam’e büyük bir rakip olabilir mi? Yorumlarda tartışalım!