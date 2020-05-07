Oyun dünyasının efsane ismi Gabe Newell, Valve Software, Steam ve Half-Life serisinin yaratıcısı. Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Gabe Newell'in hayatını ve Steam'i kurduğu dönemleri sizin için anlattık.

Oyun dünyasının en efsane ve en zengin adamı Gabe Newell’ı, ya da namıdiğer Gaben’ı duymayanımız yoktur. Serveti yaklaşık 4 milyar doların üzerinde olan Gabe Newell, eski bir Microsoft çalışanı, Valve Software’in ortak kurucusu ve Half Life serisinin yaratıcısı.

Ani bir kararla Harvard’ı bıraktıktan sonra Microsoft’a geçen, burada uzun yıllar çalıştıktan sonra başarılı yapımlara imzalar atan ve paraya para demeyen Gabe Newell’ın hayatını ve Steam’i kurma sürecini sizler için anlattık.

Gabe Newell’in hayatı

3 Kasım 1962’de Amerika’da doğan Gabe Newell, 1980 yılında Harvard Üniversitesi’ne girdi. Okuduğu okul her ne kadar dünyanın en prestijli okullarından biri olsa da, Microsoft’tan bir iş teklifi aldığı anda okulu bıraktı.

Şirkete ilk girdiğinde iyi bir yazılımcı olabilmek için 3 aylık bir eğitimden geçti ve Bill Gates de dahil olmak üzere Windows işletim sistemi üzerinde çalışan sayılı isimlerden biri oldu. Gabe Newell, verdiği bir röportajda Microsoft’ta 3 ayda öğrendiğini Harvard gibi bir okulda yıllar boyunca öğrenemediğini belirtti.

13 yıl boyunca burada çalıştıktan sonra iş arkadaşı Mike Harrington ile Microsoft’tan ayrılarak ortak bir şirket kurmak için yola çıktılar ve böylelikle Valve Software’in temellerini atmış oldular. Uzun yıllar boyu Microsoft’ta çalışmış olmanın verdiği finansal rahatlıkla birlikte ikili maddi bir sıkıntı çekmeden çalışmalara başladı.

Şirket ilk başlarda daha çok anlatım odaklı tek oyunculu oyunlar üretmeye başladı. Bu oyunlara Half-Life ve Half-Life 2 de dahil oldu ve Gaben, GoldSrc (Gold Source) adlı oyun motorunu da bu zaman aralığında geliştirdi.

Gaben, verdiği bir röportajda Half-Life serisini o zamanlar bayılarak oynadığı DOOM adlı oyundan esinlenerek yaptığını söyledi. Half-Life serisi, asıl şöhretini Gaben Steam’i kurduğu zaman kazandı. Yanlış duymadınız, dünyada en çok tercih edilen dijital oyun mağazası Steam’i kurucusu da Gabe Newell’dı.

Gaben’ın Steam’ı kurmasındaki başlıca amaçlarından biri, Counter-Strike oyununa düzenli güncellemeler getirerek sunucu problemlerine bir çözüm bulmak ve oyunda hile yapılmasını engellemekti. 2003 yılında kurulan Steam 2007 yılında tam 13 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı ve kütüphanesinde 150 adet oyun bulunuyordu.

Steam’in bugün aktif kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 200 milyon civarında. Kütüphanesinde DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive, Portal ve Team Fortress gibi başarılı oyunlarında bulunduğu 30.000’i aşkın oyun bulunuyor.

Gabe Newell yaptığı bir konuşmada oyun konsolları için oyun geliştirmenin son derece rahatsızlık verdiğini ve oyun için en iyi platformun bilgisayar olduğunu belirtti. Buna rağmen Portal 2 oyununu PlayStation 3 platformunda duyurdu ve bu platformlarda oyun geliştirmeye devam etti.

Valve, ayrıca HTC markasının Vive sanal gerçeklik kulaklığının da geliştirilmesine yardımcı oldu ve donanım olarak Steam’i kullandı. Valve, tıpkı App Store gibi kullanıcıların bilgisayar üzerinden oyun satın alabileceği bir kütüphane yaratarak son derece başarılı bir ekosisteme imza attı.

Bazı veriler Steam’in Mac üzerinde App Store’dan daha fazla tercih edildiğini gösteriyor ve Steam’in güvenilir ve sorunsuz bir platform olması, yanında sadık kullanıcıları da beraberinde getiriyor. Bugün Windows ve EA mağazalarının sahip olduğu kullanıcı sayısı, Steam’in sahip olduğu kullanıcı sayısının yanında minicik kalıyor. Böylesine başarılı ve tercih edilen platform sayesinde Gabe Newell gün geçtikçe servetine servet katıyor.

Gabe Newell Steam’in yakalamış olduğu başarıdan sonra Half-Life serisine ara verdi ve uzun süre boyunca bu oyuna dair tek kelime bile etmedi. Hayranları meraklı bir şekilde Half-Life 3 oyunun çıkmasını beklerken, Gabe Newell Steam üzerinde yoğunlaşmaya devam etti. Uzun süren bir bekleyişten sonra Half-Life serisinin üçüncü oyunu olarak sayılan Half-Life: Alyx, 23 Mart 2020 tarihinde Steam üzerinden piyasaya sürüldü.