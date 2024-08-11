Valve'ın Steam Deck'in işletim sistemi SteamOS'i yakında diğer el konsollarına da getirebileceği ortaya çıktı.

Valve’ın ilk olarak 2022’de piyasaya sürdüğü el konsolu Steam Deck, dünya çapında popüler bir cihaz olmayı başarmıştı. Cihaz, SteamOS ismi verilen Linux tabanlı bir işletim sistemiyle geliyordu.

Şimdi ise SteamOS ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşletim sisteminin yakında sadece Steam Deck’e özel olmayabileceği görüldü.

Diğer el konsolları da resmî SteamOS desteğine kavuşabilir

Son SteamOS güncellemesinden edinilen bilgilere göre Valve, işletim sistemlerini diğer konsollara getirmeyi düşünüyor olabilir. Güncelleme, SteamOS’i ASUS’un el konsolu ROG Ally’nin tuşları için destek ekleneceğini gösterdi. Bu da sistemin ROG Ally ile uyumlu hâle getirilebileceği anlamına geliyor.

Şu anda diğer benzer cihazların SteamOS’i deneyimlemesini sağlayan yollar var. Ancak hiçbiri orijinali kadar iyi bir deneyim sunamıyor. Bu yüzden resmî desteğin gelmesi kullanıcılar için çok sevindirici olacaktır.

Günümüzdeki birçok el konsolunda Windows, Android gibi sistemleri görüyoruz. Bunlar genel anlamda iyi olsalar da SteamOS ile aynı kullanıcı deneyimine sahip değiller. Bu yüzden şirket, sunduğu avantajları diğer cihazlara getirmek istiyor olabilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.