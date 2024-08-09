Thumby Color isimli el konsolu, 2 inçlik taşınabilir ekranıyla büyük bir nostalji deneyimi sunuyor. Küçük ama güçlü, her yaşa uygun.

Thumby Color, Game Boy Advance nostaljisini yalnızca 0.85 inç boyutundaki, anahtarlık olarak bile taşıyabileceğiniz bir boyuta getirdi. Bu mini oyun konsolu geniş oyun seçenekleri ile oyunculara zengin bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Neredeyse bir bozuk para kadar küçük olan Thumby Color, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Bu minik cihaz Thumby Color, kompakt tasarımına rağmen teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Thumby Color'ın teknik özellikleri neler?

Thumby Color'un kompakt yapısının ardındaki teknik detaylar ise şu şekilde:

İşlemci: 150MHz Dual Cortex-M33 Raspberry Pi RP2350 (FPU ile)

Bellek: 520KB SRAM

Depolama: 16MB

USB-C (Şarj ve veri yükleme için)

Ekran: 0,85"

Ses: Manyetik Buzzer

4 Yönlü D-pad, 2 A/B Aksiyon Düğmesi, 1 Menü Düğmesi, 2 Omuz Düğmesi

2 saat oyun süresi

Boyutlar: 51,6 x 30,0 x 11,6 mm

Mini konsolda sınırsız eğlence ve arkadaşlarla oyun keyfi

Thumby Color, açık kaynaklı ve ücretsiz oyunlar sunan bir platform olarak dikkat çekiyor. Cihaz, önceden yüklenmiş olarak altı oyunla birlikte geliyor ve bu sayıya yenilerinin eklenmesi planlanıyor. Öne çıkan oyunlar arasında Monstra, Thumbgeon 2, Tag, ve BustAThumb var.

Ek olarak, Thumby Color kullanıcıları web sitesine giderek cihazlarına daha fazla ücretsiz oyun indirebilir. Üstelik kullanıcılar, ücretsiz web tabanlı düzenleyici aracılığıyla kendi oyunlarını tasarlayabilir, yükleyebilir ve bu oyunları dünya çapındaki diğer oyuncularla paylaşabilir. Ayrıca iki Thumby Color cihazı USB-C - USB-C kablosuyla bağlanabiliyor. Böylece arkadaşlarla birlikte oyun oynama imkânı da sunuyor.

Thumby Color renk seçeneğine göre fiyat değişiklikleri sunuyor

Orijinal Thumby, 42 dolardan (1.411,78 TL) satılıyor. Yeni renkli ekranlı modelin mor versiyonu ise 49 dolar (1.646,91 TL). Fiyatlar, model ve renge göre değişiklik gösteriyor.

Thumby Color, kompakt yapısına rağmen donanımı ve geniş oyun seçenekleri ile dikkat çekiyor. Nostaljik bir deneyim yaşatırken her yaş grubundan oyuncuya da hitap edebiliyor. Hem eğlenceli hem de yaratıcı oyun deneyimleri arayanlar için denenebilir.