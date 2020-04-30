Lenovo, ThinkPad TrackPoint Keyboard II Klavyesini Tanıttı

Lenovo, Thinkpad'lerin klasik özelliklerini yeni nesil bağlantı teknolojileriyle bir araya getiren ThinkPad TrackPoint Keyboard II'yi tanıttı. Yeni masaüstü klavye, dizüstü bilgisayar klavyelerine alışkın olanlar için ideal.

Lenovo, ThinkPad TrackPoint Keyboard II adlı yeni klavyesini duyurdu. Teknoloji devinin yeni klavyesi, standart Thinkpad klavyelerde görülen fare kontrolcüsünü de içeriyor. TrackPoint adı verilen teknoloji, klavye üzerinden mouse kullanabilmeyi mümkün kılıyor.

Klavyenin adındaki "II" ibaresinden de anlayabileceğiniz üzere Lenovo, dizüstü bilgisayar klavyesinin ilk masaüstü versiyonunu daha önce piyasaya sürmüştü. Ancak eski model Micro USB ile şarj ediliyordu ve daha klasik bir tuş düzenine sahip olmanın yanı sıra daha eski bir Bluetooth standardı kullanıyordu.

Lenovo, ThinkPad klasiğini yeni nesil teknolojilerle birleştiriyor

Klavye ilk olarak CES 2019'da duyuruldu ve yine ThinkPad'lerin klavye tuşları arasında bulunan küçük kırmızı fare kontrolcüsünü masaüstü kullanıcılara sunuyordu. TrackPoint, ayrı bir fare kullanmak istemeyenler veya bilgisayarını uzaktan kontrol etmek isteyenler için önemli bir özellik denebilir.

Yeni model USB-C girişine sahip ve Bluetooth veya bir USB alıcı aracılığıyla bilgisayarlara bağlanabiliyor. USB alıcısı aynı anda iki cihazı destekliyor. ThinkPad TrackPoint Keyboard II ayrıca Windows'un yanı sıra Android'de de çalışacak şekilde tasarlandı ve görme engellilere yardımcı olması için 6 nokta (Braille Alfabesi) girişi destekliyor.

Lenovo'nun yeni klavyesi, ThinkPad X1'in modern klavye tasarımını izleyen düzenine rağmen TrackPoint'e sahip eski ThinkPad Kompakt Bluetooth Klavye'ye de oldukça benziyor. ThinkPad TrackPoint Keyboard II, dizüstü bilgisayar klavyelerine alışkın olanlar ve şık görünümlü klavyeleri tercih edenler için yazma deneyiminin üst seviyeye çıkarıyor. TrackPoint Keyboard II, Lenovo'nun web sitesinde 99 dolarlık fiyatıyla satışa sunuldu.