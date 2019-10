O, Medyum, Hayvan Mezarlığı, Esaretin Bedeli, Yeşil yol gibi birçok kitabı sinema ve TV dünyasına uyarlanan efsane mertebesine ulaşmış korku yazarı Stephen King’in bir kitabı daha TV dizi dizisi olarak uyarlanıyor. HBO’nun mini seri olarak ekranlara getireceği The Outsider, 12 Ocak’ta izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü korku kitapları yazarı Stephen King’in yapıtları her zaman sinema ve TV dünyasında karşılığını bulan yapımlar olmayı başardı. Bu trend günümüzde de hız kesmeden yoluna devam ediyor. Ünlü yazarın kitapları hem film hem de dizi olarak hayranlarına ve izleyicilere sunulmaya devam ediyor.

Game of Thrones, Westworld, Oz gibi birçok ünlü ve başarılı yapıma ev sahipliği yapan HBO, Stephen King’in 2018’de çıkan korku romanı The Outsider’ı bir mini diziye uyarlıyor. Dizinin yayınlanan ilk fragmanında korkunun ve imkânsız bir cinayetin devam eden gizeminin birleştiğini görüyoruz.

Dizinin kadrosu

The Wire’ın da senaristliğini üstlenen Richard Price’ın Stephen King ile birlikte yazar kadrosunda yer aldığı yapımın yönetmenleri Andrew Bernstein, Jason Bateman ve Charlotte Brandström bulunuyor. Dizinin altı bölümünün yönetmenliğini yapan Bernstein; Fear of the Walking Dead, House ve Psych gibi dizilerin de yönetmenlik koltuğunda oturmuştu.

Dizinin oyuncuları arasında Marc Menchaca (Jack Hoskins), Ben Mendelsohn (Ralph Anderson), Derek Cecil (Andy Katcavage) gibi isimler bulunuyor.

Peki siz 12 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan The Outsider ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı uyarlamalar arasındaki yer alabilecek mi? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.