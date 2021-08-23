Steve Jobs İmzalı Apple II Kılavuzu, 800 Bin Dolara Satıldı

Steve Jobs'ın 1980 yılında imzaladığı bir Apple II bilgisayar kılavuzu, çıkarıldığı açık artırmada 787 bin 483 dolara satıldı. Kılavuzu satın alan isim, Indianapolis Colts isimli Amerikan futbol takımının sahibi Jim Irsay oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs için, "Jobs'ın Hatıraları" isimli bir açık artırma etkinliği düzenlendi. Bu açık artırma kapsamında, Steve Jobs'a ait olan ya da bir şekilde Jobs'ın eline geçen ürünler satışa çıkarıldı. Müzayedenin yıldızı ise Jobs'un 1980 yılında imzaladığı bir Apple II kılavuzuydu. Bu kılavuz, 787 bin 483 dolara alıcı buldu.

Jobs'ın imzaladığı kılavuz, şirketin "Apple II" isimli bilgisayarının tüm teknik detaylarını ve bu ürünün nasıl kullanacağını anlatıyordu. Jobs, İngiltere'ye düzenlediği bir seyahat sırasında söz konusu kılavuzu imzalamış ve sahibine teslim etmişti. Ön yazı olarak "Senin neslin bilgisayarlarla büyüyen ilk nesil. Git ve dünyayı değiştir! Steven Jobs, 1980." yazan Jobs, bu sayede gelecek nesiller için bile önemli olan bir mesaj bırakmıştı.

Yaklaşık 800 bin dolara satılan kılavuzun imzalandığı sayfa

Müzayede sırasında 787 bin 483 dolar vermeyi kabul eden isim, Indianapolis Colts isimli Amerikan futbolu takımının sahibi Jim Irsay oldu. Aldığı kılavuz ile ilgili açıklamalarda bulunan Irsay, "Son iki yüzyılın en büyük, en yenilikçi beyinlerini düşündüğümüzde, Steve Jobs kesinlikle onların arasında yer almalı. Jobs, insanların yaşam biçimini değiştiren gerçekten dönüştürücü bir figürdü. Düşünün, iş yapın ve günlük olarak etkileşim kurun. Her zaman olduğu gibi, diğerlerini hayatta harika şeyler yapmaları için eğitmesi ve ilham vermesi umuduyla bu parçayı paylaşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Jobs'ın Hatıraları etkinliğinde satılan başka ürünler de oldu. Bu bağlamda, Jobs'ın yazdığı bir mektup 479 bin 939 dolara, NeXTSTEP isimli yazılım paketi 210 bin 235 dolara, Macworld #1'in imzalı versiyonu 201 bin 21 dolara, bomber ceketi 66 bin 466 dolara ve imzalanmış bir kartvizit de 12 bin 95 dolara satıldı.