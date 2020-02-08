Steve Jobs ile birlikte Apple’ın kurucularından bir tanesi olan Steve Wozniak, uzun süredir şirket içerisinde yer almasa da Apple’dan maaş almaya devam ediyor. Ancak Wozniak’ın aldığı maaş, birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine oldukça düşük.

Apple’ın ortak kurucularından bir tanesi olan Steve Wozniak, şirketten uzun bir süre önce ayrılmıştı. Ancak ünlü iş insanının Apple’dan aldığı maaşlar kesilmedi ve şirketten maaş almaya devam etti.

Bir podcast yayınına katılan Wozniak, kurulduğu günden bu yana Apple’dan maaş almaya devam eden tek kişinin kendisi olduğunu dile getirdi. Ancak Wozniak, birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine şirketten çok yüklü bir miktar para almıyor.

Haftalık 50 dolar

Wozniak, podcast’te verdiği röportajda Apple’dan haftalık 50 dolar (300 TL) aldığını ifade etti. Bu da Wozniak’ın şirketten bir ayda 200 dolar (1200 TL) yılda ise 2500 dolar (15 bin TL) aldığı anlamına geliyor.

Tabii tüm bunlar Wozniak’ın meteliğe kurşun attığı anlamına da gelmiyor. İş insanı, halen Apple hisselerinden para kazanmaya devam ediyor. Ancak Apple, Wozniak’ı şirket çalışanı olarak tutmaya devam etmek istediği için kendisine haftalık olarak ücret ödemeye devam ediyor.

Apple’ın kendisine haftalık ücret ödemeye devam etmesinin sebebinin, şirketi kurucusu olmasından dolayı kendisini onurlandırmak olduğunu söyleyen Wozniak “Küçük bir miktar ancak sadakat sebebiyle. Hayatımda daha önemli başka ne yapabilirdim? Hiç kimse beni kovmayacak ve Apple’a karşı çok güçlü hisler besliyorum” ifadelerini kullandı.

Apple’a karşı güçlü duygular beslediğini söyleyen Wozniak, şirketi eleştirmekten de geri durmuyor. Çıktığı dönemde iPhone X’u çok da sevmediğini dile getiren iş insanı, Apple’ın büyüklüğü ve gücü konusunda da endişeleri olduğunu ifade etmişti.