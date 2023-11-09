Bir etkinliğe katılmak için Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Apple kurucu ortağı Steve Wozniak'ın felç nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Apple kurucuları arasında yer alan Steve Wozniak, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Santa Fe'de bir konuşma yapmak üzere bir etkinliğe katıldı. Etkinlikten sonra Wozniak'ın felç şüphesiyle hastaneye götürüldüğü iddia edildi.

73 yaşındaki teknoloji girişimcisi, 1976 yılında ortağı Steve Jobs ile birlikte Apple'ı kurmuştu. Sonrasında ikili, kişisel bilgisayarların öncüleri olarak teknolojik bir atılımın fitilini ateşlemişti. Son dönemde ise Wozniak daha çok konuşmacı ve danışman olarak hizmet sunuyordu.

Wozniak'ın durumu hakkında bir açıklama yok

Gelen haberlere göre Wozniak, yerel saatle 16.20'de gerçekleştirdiği konuşmasının ardından eşine "garip hissettiğini" söyledi. Eşi de Wozniak'ın bir hastaneye gitmesi için ısrarcı oldu. Ayrıca Wozniak'ın ekibinden bazı kişilerin, Apple kurucusunun sağlık durumunu kontrol etmek için özel bir jetle Meksika'ya gittiği ifade edildi. Sağlık çalışanlarından gelen bilgilere göre ise Wozniak'ın durumu şu anda stabil.

Her ne kadar Meksika medyasına göre Apple'ın kurucusu felç şüphesiyle hastaneye kaldırılmış olsa da, aileye yakın kişilere göre durum Vertigo kaynaklı bir baş dönmesinden ibaret. Vertigo rahatsızlığı kendisini baş dönmesi ve denge problemleri ile gösteren bir rahatsızlık olarak biliniyor.

Konuyla ilgili olarak henüz ne Wozniak ailesinden ne de ailenin sitesi woz.org üzerinden yapılmış bir açıklama yok.