Yeni bir araştırmayla arkeologlar, Stonehenge'de yapının iç çemberini oluşturan taşların kaynağını buldular. Elde edilen bilgilere göre dev taşlar başka bir bölgede yer alan farklı bir çemberin parçasıydı ve 300 kilometre boyunca taşınarak Stonehenge'e getirildi.

İnsanlık tarihinin gizemini hala koruyan ve en çok ilgi çeken yapılarından biri de şüphesiz ki Stonehenge. Dev taşların bir araya gelerek oluşturdukları bu iki aşamalı çember yapı hakkında henüz cevaplanmamış pek çok soru var ve arkeologlar bu sorulara cevap bulmak için çalışmaya devam ediyor.

Gelen son haberler ise Stonehenge'in oluşumuna dair oldukça önemli bir bilgiyi ortaya çıkarıyor. Yeni yürütülen bir araştırmaya göre Stonehenge'i oluşturan iki taş türünden biri olan ve yapının iç kısmındaki çemberde konumlanan taşlar, Waun Mawn isimli ve yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir çemberden sökülerek getirilmiş.

Waun Mawn'ın tarihi Stonehenge'den çok daha eski:

Waun Mawn, Stonehenge ile bolca ortak noktası bulunan ancak tarihi çok daha eskiye dayanan bir yapı. Tıpkı Stonehenge'de olduğu gibi, Waun Mawn'da da ağırlıkları tonlarca olan dev dikili taşlar mevcut. Ancak bu taşlardan yalnızca ufak birkaç parça hala bölgede bulunuyor.

Waun Mawn ile Stonehenge'in bir diğer ortak noktası ise her iki çemberin de çapı yaklaşık olarak 110 metre ve her iki çemberin dizilimi güneşin hareketlerine göre konumlandırılmış durumda. Bu benzerlikler dışında, bazı dev taşların Waun Mawn'dan taşındığının en büyük kanıtı olarak ise Stonehenge'de bulunan bazı taşların Waun Mawn'da bulunan izlerin ölçüleriyle tam olarak uyuşuyor olması.

Tek kaynak Waun Mawn olmayabilir:

Araştırmayı yürüten ekibin lideri olan Mike Parker Pearson, toplamda 43 adet bulunan ancak bir kısmı şu an çimenlerin altında kalan bu dev taşların tek kaynağının Waun Mawn olmadığını söylüyor. Gelecekte bu taşların getirildiği farklı çemberlerin de keşfedileceği düşünülüyor.

Stonehenge'in neden inşa edildiği, taşların neden kilometrelerce taşınarak bölgeye getirildiği gibi pek çok sorunun hala net bir cevabı yok ve Stonehenge'e dair pek çok sorunun cevabının hiçbir zaman net bir şekilde verilemeyeceği düşünülüyor.