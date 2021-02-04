Dünyanın İlk Çamurla Kaplı Mumyası Keşfedildi

Avustralyalı arkeologlar, daha önce 1999 yılında inceledikleri Antik Mısır'a ait bir mumyayı CT taramaları ile tekrar inceledi. Mumyada kullanılan sargılarda kil tespit eden araştırmacılar, M.Ö 1000 - 1200 yılına ait bu mumyanın tarihin ilk çamurla kaplanmış mumyası olduğunu keşfetti.

Çoğumuzun bildiği üzere Antik Mısır’da özellikle kraliyet ailelerinin ve elit sınıfın mumyalanmasında reçine kabukları kullanılıyordu ve orta ve alt sınıftaki insanlarda, mumyalama işlemi çoğunlukla yapılmıyordu. Avustralyalı arkeologlar, daha önce incelemiş oldukları antik bir mumyayı yeni teknolojiler kullanıp tekrar inceleyerek, o dönemde kullanılan mumyalama tekniklerine dair yeni bir yöntem keşfetti.

Araştırmacılar, inceledikleri mumyanın çamurla kaplandığını ve çamurun yüzyıllar boyunca cesedi başarılı bir şekilde koruyabildiğini keşfetti. Yapılan açıklamaya göre orta ve alt sınıfa ait Antik Mısırlılar, pahalı reçine kabukları yerine çamur kullanarak elitlerin davranışlarını taklit etmiş olabilirler.

Mumyanın sarıldığı bezin tamamen kille kaplı olduğu ortaya çıktı

Antik Mısır’da çok uzun yüzyıllar boyunca mumyalama işleminde reçine kabuğu ya da hayvan derisi kullanılırdı. Bugüne kadar incelenen mumyaların çoğunda bu malzemelere rastlandı ancak Avustralyalı arkeologlar tarihte ilk kez bir mumyanın çamurla kaplandığını keşfetti.

Bahsi geçen mumya aslında 1999’lu yıllarda incelenmişti, ancak araştırmacılar CT taramaları yaparak mumyanın sargılarına ve kabuğuna dair daha detaylı bir inceleme daha başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda mumyanın sarıldığı kumaşın tamamen kille kaplı olduğu ortaya çıktı.

Yüzlerce mumyanın tekrar incelenmesi gerekebilir

Mumyanın konulduğu tabutta Meruah adında bir kadın ismi yazıyor ancak araştırmacılar, yazıda kullanılan ikonografinin ve kumaşın aynı tarihten gelmediğini belirtiyor. Araştırmacılar, yazının milattan önce 1000 yıllarına ait olduğunu, sargı bezlerinin ise 1200’lü yıllara ait olduğunu açıkladı.

Bahsi geçen mumyayı türünün ilk örneği olarak nitelendiren araştırmacılar, yüzlerce cesedin çamur kullanılarak mumyalanabileceğini, bu yüzden de bugüne kadar incelenen tüm mumyaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.