1995 yapımı Outbreak (Salgın) filmi, geçtiğimiz cuma günü Amerika Birleşik Devletleri’nde Netflix’te en popüler filmlerin arasına girdi. Corona virüsü salgınının tüm dünyayı etkilediği günlerde yeniden ilgi toplayan film, aslında ölümcül bir virüsü anlatan tek film değil.

Ölümcül bir virüsü anlatan 1995 yapımı bir film olan Outbreak, Netflix'te giderek popülerlik kazanıyor. Dustin Hoffman ve Cuba Gooding Jr.'ın başrollerinde yer aldığı film, cuma günü ABD'de Netflix'te genel başlık kısmında en popüler dördüncü film olmayı başardı.

Netflix’te "Bu kıyamet geriliminde, bir ordu viroloğu, Kaliforniya’yı istila eden katil virüs şeklinde ortaya çıkan küresel bir biyolojik çöküşü engellemeye çalışıyor" açıklamasıyla özetlenen film, dünya çapında 5.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü salgını sırasında dikkat çeken tek film değil.

Contagion filmi de çok izlenenler arasında:

İnsanlığın çoğunu yok etmekle tehdit eden bir salgın hakkındaki 2011 yapımı Contagion (Bulaşma) filmi de iTunes listelerinde yükseliyor. Cuma günü en popüler filmler kategorisinde sekizinci olan filmin yönetmen koltuğunda Steven Soderberg oturuyor. Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law ve Kate Winslet gibi önemli oyuncuların kadrosunda yer aldığı filmde pek çok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasalardan insanlara bulaşıyor.

Bunun yanında Contagion filminin korsan izlenme sayısının da oldukça yüksek olduğunu ekleyelim. Korsan analiz şirketi MUSO'ya göre 7 Ocak tarihinde Contagion filminin izlenme sayısı kayıt dışı yayın sitelerde 546 olarak görünürken Corona virüsü endişelerinin yüksek bir seviyeye ulaştığı 30 Ocak tarihinde 30.418’e yükseldi.

Filmin senaryosunun yazarı Scott Burns, The New York Times’a vermiş olduğu röportajda insanların sosyal medyada kendisine Corona virüsü hakkında sorular sorduğunu anlattı. Burns, “İnsanların bir senaristten doktor gibi davranmasını bekleyerek tavsiye istemelerinden endişe duyuyorum” dedi. Virüs gündemiyle yeniden popüler hâle gelen filmler arasına önümüzdeki günlerde hangi yapımların katılacağını hep birlikte göreceğiz.