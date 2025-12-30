Stranger Things'in Hiç Sevilmeyen 5. Sezonu Hakkında Aşırı Mantıklı Gelecek Alice Harikalar Diyarında Teorisi

Stranger Things'in 5. sezonu eleştiri yağmuruna tutulsa da son bölüm öncesi teoriler havada uçuşmaya devam ediyor. İşte çok mantıklı bulacağınız Alice Harikalar Diyarı'nda teorisi.

Netflix’in en büyük dizilerinden biri olan Stranger Things’in 5. ve son sezonu şu anda yayında. Sezonun 7 bölümü 2 ayrı kısım olarak yayımlanmıştı. Final bölümü ise** 1 Ocak günü TSİ 04.00’te** resmen çıkış yapacak ve dizi sonlanacak.

Son sezon, hayranlar tarafından genel anlamda eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Özellikle de 7. bölüm IMDb’de 5.4 puanda kalarak dizinin şimdiye kadarki en düşük puanlı bölümü oldu. Buna rağmen herkes dizinin sonunu ve ne olacağını merakla bekliyor. Tabii ki sosyal medyada çok ilginç teoriler de dolaşıyor. Bunlardan biri de Alice Harikalar Diyarı’nda teorisi. Eğer sezonu izlemediyseniz içeriğin kalanının SPOILER içerdiğini belirtelim.

Stranger Things 5. Sezonunda Alice Harikalar Diyarı’na benzer şeyler mi yaşanıyor?

Bu teori, ilk olarak TikTok gibi platformlarda dizinin hayranları tarafından ortaya atıldı. Eğer sezonu izlediyseniz Henry’nin, yani Vecna’nın Hawkins’teki çocukları “bir araç” olarak kullanarak dünyayı yeniden şekillendirmek için kaçırıyordu. Sezonda kaçırılan çocuklardan ilki de Mike’ın kardeşi Holly idi.

Teori, Henry’nin Alice Harikalar Diyarı’ndaki gibi bir yaklaşım sergilediğini öne sürüyor. İlk olarak 4. sezondan bir sahne gösterilmiş. Bu sahnede Holly’nin beyaz bir tavşan çizdiği görülüyor. Bildiğiniz üzere beyaz tavşan Alice Harikalar Diyarı kitabında Alice’i Harikalar Diyarı’na götüren karakter.

Holly, Alice mi?

Teoriye göre 4. sezondaki tavşan çizimi 5. sezon için bir gönderme. Öyle ki tıpkı Alice Harikalar Diyarı’nda olduğu gibi Henry, çocukları canavarlardan kurtarıp çok güzel bir yere götüreceğini söylüyor ve onları kaçırarak Creel evinde hapsediyor.

Direkt olarak Holly’nin Alice olabileceği de belirtilmiş. 5. sezonda Holly’nin giydiği kıyafetler, Alice’in kıyafetleriyle aynı. Ayrıca bir sahnede Henry’nin kız kardeşinin sarı bir elbisesini giyiyor. Kardeşinin isminin de Alice Creel olması, Alice Harikalar Diyarı teorisini destekliyor. Hatta dizide Creel evinde bir odada Alice Harikalar Diyarı’nda posteri bile var.

Vecna da tıpkı tavşan gibi bir kukla mı?

Daha da derine inecek olursak 5. Sezonun başından beri konuşulan bir teori var. Bu teoriye göre aslında ana kötü Vecna, yani Henry değil. Onun da 2. sezondan beri tanıdığımız örümcek benzeri şekliyle bildiğimiz zihin kontrol gibi yeteneklere sahip yaratık Mindflayer tarafından kontrol edildiği söyleniyor.

İşte burada da Alice Harikalar Diyarı’nda teorisi işliyor. Öyle ki Henry’nin, yani Vecna’nın tıpkı Alice Harikalar Diyarı’ndaki tavşan gibi bir rolü olabileceği ve Mindflayer’a hizmet edebileceği söyleniyor. Henry’nin Alice Harikalar Diyarı’ndaki gibi cep saatine sahip olması ve benzer kıyafetler giyiyor olması da bunu destekler nitelikte.

Tabii ki bunların hepsi birer teori. Tamamen farklı bir şey olma ihtimali de yüksek bu yüzden hiçbir şeye kesin bakmamamız gerekiyor. Tüm soruların yanıtını perşembe günü alacağız. Ancak final inanılmaz iyi olmadığı sürece Stranger Things 5. sezonun beklentilerin çok altında kaldığını söylememiz yanlış olmaz.