Netflix’in en sevilen dizileri arasında yer alan Stranger Things, önümüzdeki yıl dördüncü sezonuyla yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hit bilim kurgu dizisinin senaristleri, yeni sezondaki bölümlerini kaleme alırken ilham aldıkları filmleri sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu filmler, dördüncü sezonun yapısını ortaya koyuyor olabilir.

2016 yılından bu yana evlerimize misafir olan Netflix Orijinal dizisi Stranger Things, aradan geçen zamanda dünya çapında bir fenomene dönüştü. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında, arkasında pek çok soru işareti bırakarak üçüncü sezon finalini gerçekleştiren bilim kurgu serisi, dördüncü sezonu ile macerasına kaldığı yerden devam edecek.

Stranger Things’in yazar kadrosu, sevilen dizinin yeni bölümlerini kaleme almak için toplandıkları zaman izledikleri filmleri her cuma @strangerwriters adlı bir Twitter hesabından takipçilerle paylaşıyorlar. Söz konusu hesaptan 24 Nisan’da son bir paylaşım daha yapıldı. Senaryo yazım sürecinde izledikleri ve ilham aldıkları tüm filmleri bir tahtaya yazan senaristler, dördüncü sezonda bizleri nelerin beklediğine dair bazı ipuçları sunuyor.

Aşağıdaki tahtada, Stranger Things senaristlerinin dördüncü sezonu yazarken ilham aldıkları filmler yer alıyor

Tahtada, İngiliz korku filmi The Descent'ten Jim Carrey komedisi Ace Ventura: Pet Detective'e kadar farklı türlerde pek çok film var. Listedeki diğer şaşırtıcı filmler arasında Coen kardeşlerden Fargo, Stanley Kubrick'in Vietnam Savaşı temalı unutulmaz filmi Full Metal Jacket ve Colin Trevorrow imzalı The Book of Henry bulunuyor.

Öte yandan Dracula, The Devil’s Advocate ve 28 Days Later gibi yapımların da tahtada yer alması gözler kaçmıyor. Dizide Steve Harrington karakterini canlandıran Joe Kery, kısa süre önce Total Film'e verdiği bir röportajda, yeni sezonunun öncekilerden çok daha korkutucu ve tüyler ürpertici olacağını söylemişti. Yukarıdaki filmler, Kery’nin sözlerini bir bakıma doğruluyor.

Stranger Things'in dördüncü sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu

Netflix, Stranger Things’in dördüncü sezonu için henüz herhangi bir çıkış tarihi belirlemedi. Daha önce bildirdiğimiz gibi, dizinin çekimleri koronavirüs pandemisi nedeniyle 16 Mart tarihinde durdurulmuştu. Prodüksiyon çalışmalarının tekrar ne zaman başlayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.